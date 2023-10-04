Для українських захисників створили "плащі-невидимки"

На базі кластеру Brave1 українські розробники створили інноваційних захисний плащ від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Даний плащ має вагу до 2,5 кг, не промокає, не горить і і захищає від високих температур. Компактність і легкість цієї розробки також робить її зручною для бійців на передовій, оскільки це дозволяє їм легко переміщуватися та виконувати завдання без зайвого навантаження.

"Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті", - написав Федоров.

Згідно з повідомленням, розробка вже пройшла випробування в польових умовах.

Нагадаємо, раніше український виробник Piranha Tech створив та випустив антидронову рушницю, яка перехоплює контроль над Mavic3.