Знищуватимуть ворога: Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля"

В межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 в Україні вперше законтрактували роботизовані турелі "ШаБля". Вони дозволять бійцям Сил оборони уражати цілі на фронті дистанційно.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Технологічно посилюємо армію з Brave1 — держава вперше законтрактувала роботизовані турелі ШаБля", - зазначив він.

Зброя сучасної війни

За словами Федорова, ШаБля — це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога.

Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників.

"ШаБля — це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава", - підкреслив Федоров.

Він додав, що на сьогодні основна задача — допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою і швидше застосовувались.

"Ми повинні сіяти стартапи і давати молодим підприємцям створювати проєкти, які змінюють ситуацію на полі бою. Технології допомагають зберігати життя нашим воїнам і бути ефективними", - наголосив Федоров.

Міністр зауважив, що технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога і закликав розробників долучатися до кластеру Brave1.

Про "ШаБлю"

Раніше Міноборони допустило до експлуатації автоматичну турель "ШаБля".

Тоді було допущено до експлуатації відразу три зразки модулів "ШаБля".

"Бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога", - наголошували в Міноборони.

Зауважимо, модуль "ШаБля" для крупнокаліберного кулемета являє собою рухому платформу з можливістю установки АГС, ПКТ, ПКМ. Також на модуль можна встановити відеокамери, тепловізори, далекоміри та іншу оптику.

Модуль призначений для знищення живої сили і легкої бронетехніки. Перебуваючи в броньованому автомобілі, або дистанційно координуючи платформою, оператор залишається в безпеці.

Завдяки максимально спрощеній й надійній конструкції "ШаБлі" вона швидко ремонтується.