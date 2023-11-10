Українські розробники створили наземного робота SIRKO: що він вміє робити

Українські розробники створили для військових універсального наземного робота UGV Sirko-S1, який допомагає перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, UGV Sirko-S1 — універсальний наземний робот, створений учасниками оборонного кластера Brave1.

Його завдання — допомагати військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

"Наприклад, машину можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження — до 200 кг", - зазначив Федоров.

Він додав, що розробка вже показала успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових.

Крім того, у планах розробників — обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій.

Федоров зауважив, що технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога й зберігати життя військових і закликав розробників долучатися до кластеру Brave1.

Нагадаємо, українські розробники створили для ЗСУ наземного робота-камікадзе Ratel S, який може знищувати техніку та укріплення ворога.