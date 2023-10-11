В Україні розробили рацію, сигнал якої не може заглушити ворог (ФОТО)

Українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під ворожим РЕБом, – росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати їх.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб наші військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію Himera", - зазначив Федоров.

За його словами, це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів.

Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів.

Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

"Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту", - підкреслив Федоров.

Він пообіцяв, що далі буде ще більше технологій та інновацій, які рятуватимуть життя наших військових.

Раніше українські розробники створили інноваційний захисний плащ від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.