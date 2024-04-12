Херсонскую область планируют разминировать до конца 2025 года

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, что правобережная часть Херсонской области, освобожденная Вооруженными Силами Украины осенью 2022 года, планируется полностью размениваться до конца 2025 года.

Об этом пишет издание "Укринформ".

По словам Прокудина, по самым первым оценкам, разминирование региона должно было длиться 10 лет, но в настоящее время в области активно работают 1100 саперов, которые уже очистили от мин 245 000 гектаров, поэтому это время значительно сократится.

"В августе нам говорили, что мы будем разминировать 10 лет. Так сейчас благодаря ГСЧС, полицейским, Вооруженным силам мы до конца следующего 2025 года должны разминировать правый берег", - отметил он.

Прокудин также высказался о необходимости решения проблемы хранения зерна, отметив, что все зернохранилища и ангары в области были уничтожены. Он отметил, что фермерам уже передано сто больших ангаров для установки, что было поднято на предыдущих встречах конгресса.

Разминирование земель в Украине

Добавим, что в настоящее время четверть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами, поэтому в стране планируется создание национального реестра заминированных территорий. Плотнее всего заминированы деоккупированные территории, поэтому стабилизационные мероприятия там начинаются именно с разминирования, а сам процесс делится на три этапа: боевой, оперативный и гуманитарный.

Добавим, что в этом году в Украине начала работу неправительственная Национальная ассоциация по гуманитарному разминированию, целью которой является скорейшая и профессиональная очистка территории Украины от взрывоопасных предметов.

При этом Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По словам начальника Главного управления противоминной деятельности Минобороны Руслана Берегули, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину от взрывоопасных предметов пострадали 950 человек. Из них 289 погибли и 661 получили ранения или увечья. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

В течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.