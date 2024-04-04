Международные партнеры выделили более $700 млн на проекты гуманитарного разминирования в Украине

Международные партнеры Украины выделили на проекты по гуманитарному разминированию на 2022-2027 годы более 700 миллионов долларов в эквиваленте. Среди ключевых доноров – США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

"Разминирование – задача физической, продовольственной и экономической безопасности Украины. К ее решению привлечены многие субъекты – специалисты национальных и международных операторов противоминной деятельности, государственные службы по оперативному реагированию, вовлеченные в управление и координацию противоминной деятельностью министерства. Важной частью сообщества противоминной деятельности является доноры - партнеры, которые обеспечивают не только финансовую поддержку разминирования, но и способствуют привлечению в Украину лучших технологий, практик и специалистов в этой сфере", - рассказали в Минэкономики.

Отмечают, что обеспечение эффективного сотрудничества с донорами, донесение до международного сообщества стратегии Украины в противоминной деятельности, согласование совместной работы является одним из направлений работы Министерства экономики Украины.

В частности, международные партнеры Украины выделили на проекты по гуманитарному разминированию на 2022-2027 годы более 700 миллионов долларов в эквиваленте.

В Минэкономики отмечают, что благодаря совместной работе возможен возврат земель к продуктивному использованию, защита населения от влияния взрывоопасных предметов и усиление системы противоминной деятельности в Украине.

"А это ключевые цели Национальной стратегии по противоминной деятельности, являющейся одним из примеров совместной работы Правительства Украины, ведущих специалистов в этой сфере, а также доноров и международных партнеров Украины", - подчеркивают в ведомстве.

Координация противоминной деятельности с международным и профессиональным сообществом будет осуществляться как через начатую в 2023 году Секторальную рабочую группу, объединяющую всех доноров Украины в этой сфере, так и через восстановленный в марте 2024 года кластер по противоминной деятельности, являющийся платформой для программной координации соответствующих субъектов.

В Минэкономики напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибли 296 гражданских, еще 665 получили ранения.

В частности, с началом посевной украинские фермеры сталкиваются с риском смерти от мин. Только за март в Украине во время весенне-полевых работ погибли 7 фермеров.

Украинские фермеры получат от государства деньги на гуманитарное разминирование

12 марта Кабинет министров одобрил процедуру, позволяющую фермерам компенсировать расходы на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

Инициатива направлена на поддержку фермеров, нанимающих государственные и частные компании для очистки земель от мин, с последующей компенсацией из государственного бюджета.

Добавим, что в течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.

Уже с начала 2024 года в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).

Фото: ua.depositphotos.com