В Украине разрабатывают противоминную обувь (ФОТО)

Минобороны разрабатывает специальные противоминные берцы для саперов, которые снизят риск травмирования ног во время разминирования.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что сейчас проводятся испытания таких противовзрывных берцов.

Заместитель министра обороны Виталий Половенко подчеркнул, что это многослойные берцы с кевларовой (баллистической) стелькой. Такая обувь поможет задержать обломки в подошве и предотвратить серьезные травмы саперов.

По его словам, главная задача, которую должна выполнять такая обувь – сохранить концовку.

По предварительным требованиям, противоменные берцы должны предотвратить поражающий эффект определенных видов противопехотных взрывных устройств.

"Наши специалисты из Центрального управления изучают разные образцы такой обуви. Работают над усовершенствованием тактико-технических характеристик. По результатам положительных испытаний и утвержденного эталон-образца такая противоминная обувь станет на обеспечение ВСУ", - добавил Половенко.

Напомним, в Украине тестируют новое антитепловизионное пончо, способное поглощать инфракрасное излучение и остается незаметным для тепловизоров и приборов ночного видения.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

В Украине на сегодняшний день работает 3,5 тысячи саперов, но этого недостаточно для разминирования загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

В Украине с начала 2024 обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, в очистке и разминировании нуждаются более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.