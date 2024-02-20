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В Украине разрабатывают накидку для ВСУ, которая будет незаметна для тепловизоров
В Украине тестируют новое антитепловизионное пончо, способное поглощать инфракрасное излучение и оставаться незаметным для тепловизоров и приборов ночного видения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Отмечается, что в Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают антитепловизионное пончо (накидку).
"Ожидается, что накидка будет поглощать инфракрасное излучение. В случае успешного завершения разработок это изделие поможет украинским военным оставаться незаметным для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения", - отмечают в Минобороны.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сообщается, что в настоящее время в Центральном управлении уже тестируют пять образцов разных тканей.
"Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и будет иметь низкую теплопроводность. Наша цель – как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага", – отметил замминистра обороны Виталий Половенко.
Он добавил, что материалы для изготовления ткани антитепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферные осадки, не выгорать на солнце, обладать маскирующими свойствами на местности.
Напомним, ранее украинские разработчики создали инновационный защитный плащ от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметным для врага.