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Категория
Война в Украине
Дата публикации

В Украине разрабатывают накидку для ВСУ, которая будет незаметна для тепловизоров

В Украине разрабатывают накидку для ВСУ, которая будет незаметна для тепловизоров
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

В Украине тестируют новое антитепловизионное пончо, способное поглощать инфракрасное излучение и оставаться незаметным для тепловизоров и приборов ночного видения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что в Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают антитепловизионное пончо (накидку).

"Ожидается, что накидка будет поглощать инфракрасное излучение. В случае успешного завершения разработок это изделие поможет украинским военным оставаться незаметным для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения", - отмечают в Минобороны.

Сообщается, что в настоящее время в Центральном управлении уже тестируют пять образцов разных тканей.

"Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и будет иметь низкую теплопроводность. Наша цель – как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага", – отметил замминистра обороны Виталий Половенко.

Он добавил, что материалы для изготовления ткани антитепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферные осадки, не выгорать на солнце, обладать маскирующими свойствами на местности.

Напомним, ранее украинские разработчики создали инновационный защитный плащ от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметным для врага.

Автор:
Светлана Манько