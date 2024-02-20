В Україні розробляють накидку для ЗСУ, яка буде непомітна для тепловізорів

В Україні тестують нове антитепловізійне пончо, яке здатне поглинати інфрачервоне випромінювання і залишається непомітним для тепловізорів та приладів нічного бачення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що в Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють анти-тепловізійне пончо (накидку).

"Очікується, що вона поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення", - зауважують в Міноборони.

Повідомляється, що наразі в Центральному управлінні вже тестують п’ять зразків різних тканин.

"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", – зауважив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Він додав, що матеріали для виготовлення тканини анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості.

Нагадаємо, раніше українські розробники створили інноваційний захисний плащ від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.