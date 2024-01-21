Актуальная профессия: в Украине катастрофически не хватает саперов

В Украине на сегодняшний день работает 3,5 тысячи саперов, но этого недостаточно для разминирования загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный, координирующий направление гуманитарного разминирования

По его словам, по последним данным сейчас в Украине работает 3,5 тысяч саперов.

"Но представьте себе, 3,5 тысячи саперов – людей, знающих, как разминировать. Это очень большая цифра, но этого для нас недостаточно. Мне кажется, что если мы даже со всего мира соберем всех саперов или обученных людей, которые могут разминировать, и привезем в Украину, это все равно будет недостаточно", - подчеркнул Безкоровайный.

Он отметил, что в Украине действуют правительственные и неправительственные операторы противоминной деятельности. Последних насчитывается около 15.

"Рынок есть, есть потребность, есть те, кто готов платить деньги, есть те, кто готов работать на этом рынке. И есть мировое сообщество, экспертная среда, которая говорит, что такого в мире – 40 лет они занимаются разминированием во всем мире, повсюду были - никогда не видели", - добавил замминистра.

Именно поэтому задача правительства и конкретно Минэкономики – сформировать устоявшиеся отношения между теми, кто хочет заказать эту услугу и готов за это заплатить, и теми, кто хочет предоставить эту услугу согласно ДСТУ, государственными стандартами Украины.

Как пояснил Безкаравайный, чтобы стать оператором противоминной деятельности, необходимо иметь зарегистрированное юридическое лицо в Украине. При этом даже не занимаясь непосредственно разминированием компания может иметь статус оператора противоминной деятельности.

"Если компания хочет быть более продвинутым оператором противоминной деятельности, следующий уровень – техническое обследование территории. Собирают доказательства наличия опасности на территории, наносят на карту и так идентифицируют эти опасные участки. Кроме того, нужно иметь определенный перечень оборудования и квалифицированных людей.Под эту процедуру пишут стандартную операционную процедуру, показывают наличие техники, оборудования и квалифицированного персонала.Когда это все оценят, выдают сертификат", - уточнил замминистра.

Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности.

Сертификация операторов противоминной деятельности будет цифровизирована

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, процесс сертификации операторов противоминной деятельности в Украине будет максимально цифровизирован.

Эффективные цифровые решения в этой сфере были разработаны во время двухдневного воркшопа, организованного Минэкономики в сотрудничестве с Минцифры и при поддержке Программы EGAP.

Особое внимание уделялось вопросам:

упрощение и ускорение сертификации;

сохранение на высоком уровне требований к профессиональности и компетентности операторов.

Наработанный проект в ближайшее время будет направлен на межведомственное согласование. Далее его подадут на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

"Эффективная работа операторов – это вопросы здоровья и жизни наших граждан и возможности нашей экономики. Поэтому правительство работает для обеспечения доступности и оперативности связанных процессов, в том числе сертификации операторов противоминной деятельности", - отметил Безкаравайный.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

В Украине с начала 2024 обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, в первоочередном обследовании, очистке и разминировании нуждаются более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.