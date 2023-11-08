В Украине открыли Центр противоминной деятельности, где подготовят 3000 саперов

В Черниговской области открылся Центр противоминной деятельности Государственной специальной службы транспорта. Партнером строительства центра выступила группа "Метинвест" через государственную фандрейзинговую платформу United 24.

Об этом сообщает пресс-служба прессслужбы группы "Метинвест".

Отмечается, что одной из главных задач Центра противоминной деятельности станет профессиональная подготовка саперов.

В планах – научить более 3000 специалистов, которые будут заниматься гуманитарным разминированием массово загрязненных взрывоопасными предметами территорий после ведения боевых действий.

"Центр противоминной деятельности - новый формат ответа на вызов массового загрязнения минами во время войны. В результате боевых действий Украина стала наиболее заминированной страной в мире, поэтому вопрос сертификации, обучения и подготовки саперов и специалистов по разминированию нуждается в немедленном решении. Площадь загрязненной декупированной минами территории сейчас составляет около 45 000 кв.км, а при полной деоккупации территории Украины она увеличится еще примерно на 190 000 кв.км", - отметили в "Метинвесте".

Там добавили, что благодаря финансовой поддержке компании построено капитальное административное здание центра. Общая сумма инвестиций в строительство составляет 9,5 млн. грн.

"Разминирование территории Украины после войны – один из самых больших вызовов, который предстанет перед нашим обществом. Мы не должны оставлять это "достояние" нашим детям или внукам, чтобы через 50 лет они случайно наталкивались на опасные находки", - подчеркнул Юрий Рыженков, генеральный директор группы "Метинвест".

Он отметил, что Центр противоминной деятельности будет осуществлять планирование, практическую организацию и координацию мероприятий противоминной деятельности, информировать население о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны, а также проводить обучение и сертификацию операторов противоминной деятельности.

Как подчеркнул полковник Евгений Бирюков, начальник Центра противоминной деятельности, благодаря началу работы центра повысится эффективность функционирования системы управления качеством разминирования и инспектирования разминированных территорий. Также центр будет осуществлять научное и научно-техническое обеспечение противоминной деятельности.

Напомним, недавно группа "Метинвест" наладила серийное производство противоминных тралов аналогичной КМТ-7 конструкции, которые крепятся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин.

Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности.