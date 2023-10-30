В Украине начали производить макеты HIMARS

Компания "Метинвест" уже больше года производит для ВСУ макеты оружия. Внешне они максимально приближены к оригиналам и нужны, чтобы вызвать огонь на себя вместо настоящей техники.

Об этом рассказал операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко в интервью Radio NV.

"Это производство длится уже больше года. И обратились к нам военные, как это бывает обычно. Они пришли со своими потребностями и спросили, можно ли сделать такие вещи, такие макеты, которые помогут нам вводить в заблуждение врага, или делать фальшпозиции", - отметил он.

По словам Мироненко, каждый экземпляр этого фейкового оружия отвечает оригиналу, чтобы его нельзя было отличить во время разведки из дрона.

"Сейчас наше основное производство - это советские гаубицы Д-20, Д-30 и американские образцы гаубиц М777. Также несколько видов радиолокационных станций и РЭБов. Было несколько запросов на производство макетов HIMARS. Несколько экземпляров мы сделали, и они сейчас тоже работают", – сообщил Мироненко.

Он добавил, что макеты HIMARS невозможно на расстоянии отличить от настоящих.

"Они даже двигаются и меняют позиции. И они выглядят как настоящие автомобили, выполняют свою функцию", - подчеркнул Мироненко.

Он также рассказал, что военные делились видео, как россияне уничтожают такие макеты.

"Из того, что я видел, были поражены гаубицы, о которых я уже говорил. И был нанесен авиаудар очень дорогой ракетой, стоимостью около полутора миллионов долларов, по такому фейковому РЭБу, который размещался недалеко от наших позиций. Эти видео мы получаем непосредственно от ребят, которым мы передавали эти макеты", – отметил Мироненко.

Он подчеркнул, что места производства макетов держатся в секрете и вынесены за пределы предприятий компании.

Недавно группа "Метинвест" наладила серийное производство противоминных тралов аналогичной КМТ-7 конструкции, которые крепятся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин.