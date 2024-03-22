В Україні розробляють протимінне взуття (ФОТО)

Міноборони розробляє спеціальні противибухові берці для саперів, які зменшать ризик травмування ніг під час розмінувань.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що наразі проводяться випробування таких противибухових берців.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко підкреслив, що це багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Таке взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів.

За його словами, головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку.

За попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.

"Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", - додав Половенко.

Нагадаємо, в Україні тестують нове антитепловізійне пончо, яке здатне поглинати інфрачервоне випромінювання і залишається непомітним для тепловізорів та приладів нічного бачення.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

В Україні на сьогодні працює 3,5 тисячі саперів, але цього недостатньо для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

В Україні з початку 2024 року оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження, очищення та розмінування потребують понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.