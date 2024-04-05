В Мінагрополітики назвали області, де посіяли найбільше зернових

Станом на 5 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 852,1 тис. га зернових. Аграрії Одещини завершили сівбу ранніх зернових та зернобобових культур.

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Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Аграрії Одещини завершили сівбу ранніх зернових

Зазначається, що в Одеській області завершилася посівна ярих зернових та зернобобових. Всього там засіяно 8 тис. га пшениці, 50,0 тис. га ячменю, 32,0 тис. га гороху та 1,6 тис. га вівса.

Загалом на контрольованій Україною території вже засіяно 852,1 тис. га зернових та зернобобових культур. З яких, зокрема:

пшениці – 118,3 тис. га;

ячменю – 543,2 тис. га;

гороху – 119,0 тис. га;

вівса – 62,4 тис. га.

Які області у лідерах

За минулий тиждень аграрії країни посіяли 375,4 тис. га зернових та зернобобових культур.

Найбільше:

На Полтавщині – 6,5 тис. га пшениці, 56,2 тис. га ячменя, 4,7 тис. га гороху та 2,3 тис. га вівса.

На Тернопільщині – 18,4 тис. га пшениці, 73,0 тис. га ячменю, 7,5 тис. га гороху та 5,1 тис. га вівса.

У Хмельницькій області – 11,4 тис. га пшениці, 48,4 тис. га ячменя, 2,2 тис. га гороху та 1,9 тис. га вівса.

У Миколаївській області – 2,7 тис. га пшениці, 36,2 тис. га ячменю, 18,3 тис. га гороху та 0,5 тис. га вівса.

На Вінниччині – 9,3 тис. га пшениці, 39,8 тис. га ячменю, 5,6 тис. га гороху та 0,8 тис. га вівса.

На Київщині – 11,7 тис. га пшениці, 32,1 тис. га ячменю, 4,4 тис. га гороху та 2,8 тис. га вівса.

Крім того, цукрові буряки вже посіяні на площі 58,7 га. У лідерах Полтавщина – 20,5 тис. га.

Також аграрії України сіють олійні культури.

Зокрема, соняшник уже сіють у Вінницькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській і Чернівецькій областях. Всього цією культурою засіяно 35,7 тис. га.

Сою сіють у Вінницькій, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.

У 2024 році врожай буде меншим

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

Українська зернова асоціація (УЗА) очікує, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.