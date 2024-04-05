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В Мінагрополітики назвали області, де посіяли найбільше зернових
Станом на 5 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 852,1 тис. га зернових. Аграрії Одещини завершили сівбу ранніх зернових та зернобобових культур.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Аграрії Одещини завершили сівбу ранніх зернових
Зазначається, що в Одеській області завершилася посівна ярих зернових та зернобобових. Всього там засіяно 8 тис. га пшениці, 50,0 тис. га ячменю, 32,0 тис. га гороху та 1,6 тис. га вівса.
Загалом на контрольованій Україною території вже засіяно 852,1 тис. га зернових та зернобобових культур. З яких, зокрема:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- пшениці – 118,3 тис. га;
- ячменю – 543,2 тис. га;
- гороху – 119,0 тис. га;
- вівса – 62,4 тис. га.
Які області у лідерах
За минулий тиждень аграрії країни посіяли 375,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Найбільше:
- На Полтавщині – 6,5 тис. га пшениці, 56,2 тис. га ячменя, 4,7 тис. га гороху та 2,3 тис. га вівса.
- На Тернопільщині – 18,4 тис. га пшениці, 73,0 тис. га ячменю, 7,5 тис. га гороху та 5,1 тис. га вівса.
- У Хмельницькій області – 11,4 тис. га пшениці, 48,4 тис. га ячменя, 2,2 тис. га гороху та 1,9 тис. га вівса.
- У Миколаївській області – 2,7 тис. га пшениці, 36,2 тис. га ячменю, 18,3 тис. га гороху та 0,5 тис. га вівса.
- На Вінниччині – 9,3 тис. га пшениці, 39,8 тис. га ячменю, 5,6 тис. га гороху та 0,8 тис. га вівса.
- На Київщині – 11,7 тис. га пшениці, 32,1 тис. га ячменю, 4,4 тис. га гороху та 2,8 тис. га вівса.
Крім того, цукрові буряки вже посіяні на площі 58,7 га. У лідерах Полтавщина – 20,5 тис. га.
Також аграрії України сіють олійні культури.
Зокрема, соняшник уже сіють у Вінницькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській і Чернівецькій областях. Всього цією культурою засіяно 35,7 тис. га.
Сою сіють у Вінницькій, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.
У 2024 році врожай буде меншим
Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.
Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.
При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.
Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.
Українська зернова асоціація (УЗА) очікує, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.