Аграрії прогнозують менший врожай за всіма сільгоспкультурами, крім сої

У 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація (УЗА).

Зазначається, що поліпшення чи погіршення погодних умов навесні та влітку можуть внести свої корективи у прогноз майбутнього врожаю.

За даними УЗА, потенційне зниження врожаю в новому сезоні буде викликане скороченням посівних площ в основному під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 може скласти близько 43,7 млн т. Для порівняння, в поточному сезоні за оцінкою УЗА експорт зернових та олійних може сягнути 53,1 млн т зернових та олійних за умов безперешкодної роботи українського морського коридору та Дунайського шляху.

Врожай пшениці в 2024 році УЗА прогнозує на рівні 20 млн т (в 2023 – 22 млн т). Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може скласти близько 13 млн т з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки складуть 2,4 млн т.

Також врожай ячменю в 2024 за оцінкою УЗА може скласти 4,6 млн т (в 2023 – 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн т (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн т).

"Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під кукурудзою. Аграрії несуть збитки через надто низькі закупівельні ціни на неї, які обумовлені зниженням ціни на світовому ринку. Тож, УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн т, що на 3 млн т менше аніж минулого року – 29,6 млн т. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн т (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн т)", - прогнозують експерти.

За їхніми розрахунками, врожай соняшнику в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн т (в 2023 – 14,2 млн т). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. т (в поточному сезоні очікування 0,4 млн т), в той час як переробка соняшника на олію може сягнути майже 13,6 млн т. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн т.

В 2024 році врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,2 млн т (в 2023 трохи більше як 4,3 млн т), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти як і в поточному сезоні – 3,6 млн т.

"Щодо сої, то це чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості в цьому році. Врожай сої можна очікувати в 2024 році на рівні 5,5 млн т (в 2023 – 4,9 млн. т). Потенційний експорт в 2024/2025 МР може сягнути 4 млн т (в поточному сезоні очікується на рівні 3,3 млн т)", - підкреслюють в УЗА.

Зауважимо, за даними Мінагрополітики, врожай 2023 року склав 82,6 млн т зернових та олійних, тобто, за прогнозами УЗА, Україна може зібрати на 8% менше зерна у поточному році.

Які культури сіятимуть українські аграрії

Як повідомляло Мінагрополітики, українські аграрії 2024 року планують збільшити площі під соєю та цукровим буряком і зменшити під кукурудзою. У цілому 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га, або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

Також пріоритетними залишаються зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь — на 7%. Зростання інтересу до ячменю може бути пов’язане з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ярої пшениці зростуть на 2%.

Крім того, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярого ріпаку. Частина виробників планує посіяти ріпак уперше. Загалом посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

У 2024 році врожай буде меншим

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

В листопаді 2023 року міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

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