У Мінагрополітики озвучили прогнози щодо посівних площ та майбутнього врожаю

Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

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Про це Reuters розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський.

Як зміняться посівні площі

"Я не очікую кардинальних змін щодо посівних площ. Якщо посівні площі будуть меншими, то це буде дуже незначне зменшення", - сказав Сольський, посилаючись на перший офіційний прогноз на посівну 2024 року.

Всього українські аграрії під урожай 2023 року посіяли 12,75 млн га ярих культур, у тому числі 5,7 млн га різних зернових.

Посівні площі становили 4 млн га кукурудзи, 5,3 млн га соняшнику і 1,78 млн га сої.

Сольський зазначив, що минулої осені аграрії засіяли меншу площу озимої пшениці через погану погоду, і це може змусити їх збільшити посівні площі ярої пшениці. Минулого року в Україні було посіяно 280 тис. га ярої пшениці.

Україна під урожай 2024 року посіяла 4,2 млн га озимої пшениці проти близько 4,4 млн га роком раніше.

"Збільшення загальної посівної площі однозначно не буде. Я визнаю її скорочення, і відразу виникає питання, що тоді сіяти? У нас тільки три варіанти - соняшник, соя і кукурудза", - сказав міністр.

За його словами, фермери намагатимуться збільшити посівні площі сої, але серйозною перешкодою може стати брак високоякісного насіння сої. Він також зазначив, що порівняно низькі ціни на насіння соняшнику та обов’язкова сівозміна не дозволять у майбутньому збільшити посівні площі соняшнику.

Україна у 2023 році зібрала близько 28,7 млн тонн кукурудзи з майже 91% посівних площ. Частина кукурудзи все ще залишається незібраною на полях.

Сольський зазначив, що брак коштів у фермерів через війну та труднощі з експортом змусили їх економити та використовувати насіння пшениці нижчої якості.

За його словами, озима пшениця поки що пережила зиму без серйозних пошкоджень, але якість майбутнього врожаю невідома.

"Є одна проблема – мені здається, що насіння у нас стає все гірше і гірше. Фермери економлять на насінні озимої пшениці... і це одна з причин", – сказав міністр.

Для України вкрай важливо зберегти аграрну галузь

Доходи українських аграріїв суттєво впали через труднощі з експортом врожаю 2022 та 2023 років через обмежену пропускну здатність морських портів і дорогу логістику використання наземних коридорів.

Для України вкрай важливо зберегти аграрну галузь. До повномасштабного вторгнення Росії Україна була четвертим у світі постачальником зерна, а у вартісному вираженні цей товар становив половину всього українського експорту.

До війни в Україні було зібрано майже 110 мільйонів метричних тонн зернових та олійних культур, але у 2023 році сукупний урожай впав до трохи більше 81 мільйона тонн через те, що значна частина території була окупована або замінована.

Видання зауважує, що Україна є великим світовим виробником зерна та олійних культур, але її врожаї зменшилися після того, як Росія вторглася та окупувала значні ділянки території.

Війна, яка триває вже майже два роки і кінця їй не видно, призвела до зростання світових цін на зерно та перервала ланцюги поставок, особливо до бідніших країн.

У 2024 році врожай буде меншим

В листопаді 2023 року міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com