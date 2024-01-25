Міністр агрополітики пояснив, чому в 2024 році зменшиться попит на транзит українського зерна через ЄС

Подолання російської морської блокади і успішний експорт сільгосппродукції морем з портів Великої Одеси зменшує попит на її перевезення наземними шляхами через країни ЄС, повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський в коментарі для Delo.ua. Через це варто сподіватися, що в 2024 році зменшиться кількість торгових суперечок між Україною та її європейськими сусідами навколо перевезень збіжжя.

Міністр відмітив позитивну динаміку з експортом агропродукції з України, яка спостерігається з жовтня 2023 року, коли судна почались активно завантажуватися зерном в портах Великої Одеси.

"Через це у нас змінився пріоритет на морські перевезення. Вам кожен учасник ринку зараз скаже, що ціни на доставку сільгосппродукції в морських портах України для 90% аграріїв вигідніші, ніж якщо везти через західний наземний кордон", - підкреслив Микола Сольський.

Успішна робота українського зернового коридору поміняла для України дуже багато, і проблема логістики через країни ЄС за цей час зменшилася багатократно. Тому Мінагрополітики України наразі намагається пояснити європейським посадовцям, що протести фермерів в ЄС є скоріше проблемою "віртуальною".

Навіть якби європейські сусіди України завтра скасували введені обмеження по зерну, то не факт, що збіжжя з України одразу поїхало б через наземний кордон - хіба що від фермерів з західних прикордонних регіонів, котрі ще не встигли продати врожай. Для всіх інших аграріїв зараз вигідні саме українські морські порти, підкреслив міністр.

Міністр агрополітики України Микола Сольський. Фото: Delo.ua.

На додачу, для експорту зерна через пять сусідніх країн ЄС українцям потрібно отримувати відповідні ліцензії, що є ще одним аргументом для вітчизняних фермерів використовувати саме порти Великої Одеси.

Міністр підкреслив, що через таке падіння інтересу до перевезень зерна влада ЄС мала б спрощувати введені проти України обмеження, але побоювання нових фермерських протестів переважують економічну зацікавленість в транзиті. Українська сторона з розумінням відноситься до таких обмежень, оскільки в умовах повномасштабної війни з РФ логістична ситуація може в будь-який момент змінитися, додає Микола Сольський.

"Саме через військову невизначеність наш діалог проходить дуже обережно, і тому різких спрощень режиму торгівлі не буде. Тому ми з розумінням ставимося до обставин у наших європейських партнерів, але просимо враховувати і наші, ми готові до дискусії. Така риторика здається мені найбільш правильною", - уточнив Микола Сольський.

Експорт зерна автомобілями поступово згасає через роботу портів

Головним фактором нинішньої ефективної роботи українського АПК є відновлення обсягів експорту з портів Великої Одеси до довоєнних потужностей. Українські військові змогли прорвати російську морську блокаду, внаслідок чого більша частина зерна почала експортувалася морем замість більш дорогого залізничного та автомобільного транспорту.

Згідно з даними Мінагрополітики, переорієнтація експорту українського зерна виглядає наступним чином:

Місяць Перевезено через порти (в.т.ч порти Дунаю), млн тонн Залізниця, млн тонн Автомобільний транспорт, млн тонн січень-2023 4,0 1,07 0,42 березень-2023 5,8 1,07 0,48 травень-2023 3,5 0,64 0,19 липень-2023 2,3 0,68 0,2 вересень-2023 2,3 0,95 0,25 листопад-2023 4,3 0,94 0,18 грудень-2023 6,1 0,84 0,14 1-15 січня 2024 року 2,3 0,25 0,04

Також ріст експорту через порти Великої Одеси детально ілюструє інфографіка консалтингової компанії Barva Invest.

Експорт зерна з України за видами транспорту. Дані: Barva Invest.

Як раніше повідомляв експерт Barva Invest Паво Хаустов, обсяги автомобільних перевезень збіжжя через європейські країни навряд чи збережуться на тих рівнях, які були за відсутності доступу до українських морських портів. Опосередковано про це свідчить поступове здешевлення фрахту невеликих суден-костерів в Чорному морі, тоді як вартість фрахту суден класу "Хендісайз" і "Панамакс" залишається стабільною.

Це робить більш вигідним експорт в межах Середземного моря маленькими човниками-костерами, які зараз можна відправляти з портів Великої Одеси.

Додамо, 11 січня у ВМС заявили, що український морський коридор вийшов на свої довоєнні потужності. Морським коридором вже пройшло 500 суден, які перевезли понад 10 мільйонів тонн вантажів. Основна частина вантажів - це українське збіжжя, дефіцит якого відзначається на глобальному ринку.

За декілька днів до цього міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що з початку роботи тимчасового морського коридору в серпні 2023 року з України експортували 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

Джерело фото: ua.depositphotos.com