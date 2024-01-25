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Агро
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Министр агрополитики объяснил, почему в 2024 году снизится спрос на транзит украинского зерна через ЕС

Министр агрополитики объяснил, почему в 2024 году снизится спрос на транзит украинского зерна через ЕС
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Преодоление российской морской блокады и успешный экспорт сельхозпродукции морем из портов Большой Одессы уменьшает спрос на ее перевозку наземными путями через страны ЕС, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментарии для Delo.ua. Поэтому следует надеяться, что в 2024 году уменьшится количество торговых споров между Украиной и ее европейскими соседями вокруг перевозок зерна.

Министр отметил положительную динамику с экспортом агропродукции из Украины, которая наблюдается с октября 2023 года, когда суда начали активно загружаться зерном в портах Большой Одессы.

"Из-за этого у нас сменился приоритет на морские перевозки. Вам каждый участник рынка сейчас скажет, что цены на доставку сельхозпродукции в морских портах Украины для 90% аграриев выгоднее, чем если везти через западную наземную границу", – подчеркнул Николай Сольский.

Успешная работа украинского зернового коридора поменяла для Украины очень многое, и проблема логистики через страны ЕС за это время уменьшилась многократно. Поэтому Минагрополитики Украины пытается объяснить европейским чиновникам, что протесты фермеров в ЕС являются скорее "виртуальной" проблемой.

Даже если бы европейские соседи Украины завтра отменили введенные ограничения по зерну, то не факт, что зерно из Украины сразу поехало бы через наземную границу - разве что от фермеров из западных приграничных регионов, которые еще не успели продать урожай. Для всех других аграриев сейчас выгодны именно украинские морские порты, подчеркнул министр.

Фото 2 — Министр агрополитики объяснил, почему в 2024 году снизится спрос на транзит украинского зерна через ЕС
Министр агрополитики Украины Николай Сольский. Фото: Delo.ua.

Вдобавок, для экспорта зерна через пять соседних стран ЕС украинцам нужно получать соответствующие лицензии, что является еще одним аргументом для отечественных фермеров использовать именно порты Большой Одессы.

Министр подчеркнул, что из-за такого падения интереса к перевозкам зерна власти ЕС должны были упрощать введенные против Украины ограничения, но опасения новых фермерских протестов перевешивают экономическую заинтересованность в транзите. Украинская сторона с пониманием относится к таким ограничениям, поскольку в условиях полномасштабной войны с РФ логистическая ситуация может в любой момент измениться, добавил Николай Сольский.

"Именно из-за военной неопределенности наш диалог проходит очень осторожно, и поэтому резких упрощений режима торговли не будет. Поэтому мы с пониманием относимся к их обстоятельствам у наших европейских партнеров, но просим учитывать и наши, мы готовы к дискуссии. Такая риторика кажется мне наиболее правильной", - уточнил Николай Сольский.

Экспорт зерна автомобилями постепенно угасает из-за работы портов

Главным фактором нынешней эффективной работы украинского АПК является возобновление объемов экспорта из портов Одессы до довоенных мощностей. Украинские военные смогли прорвать российскую морскую блокаду, в результате чего большая часть зерна начала экспортироваться по морю вместо более дорогого железнодорожного и автомобильного транспорта.

Согласно данным Минагрополитики, переориентация экспорта украинского зерна выглядит следующим образом:

Месяц Перевезено через порты (в.т.ч порты Дуная), млн тонн Железная дорога, млн тонн Автомобильный транспорт, млн тонн
январь-2023 4,0 1,07 0,42
март-2023 5,8 1,07 0,48
май-2023 3,5 0,64 0,19
июль-2023 2,3 0,68 0,2
сентябрь-2023 2,3 0,95 0,25
ноябрь-2023 4,3 0,94 0,18
декабрь-2023 6,1 0,84 0,14
1-15 января 2024 года 2,3 0,25 0,04

Также рост экспорта через порты Большой Одессы подробно иллюстрирует инфографика консалтинговой компании Barva Invest.

Фото 3 — Министр агрополитики объяснил, почему в 2024 году снизится спрос на транзит украинского зерна через ЕС
Экспорт зерна из Украины по видам транспорта. Данные: Barva Invest.

Как ранее сообщал эксперт Barva Invest Паво Хаустов, объемы автомобильных перевозок зерна через европейские страны вряд ли сохранятся на тех уровнях, которые были при отсутствии доступа к украинским морским портам. Косвенно об этом свидетельствует постепенное удешевление фрахта небольших судов-костеров в Черном море, в то время как стоимость фрахта судов класса " Хендисайз " и " Панамакс " остается стабильной.

Это делает более выгодным экспорт в пределах Средиземного моря маленькими челноками-костерами, которые сейчас можно отправлять из портов Большой Одессы.

11 января в ВМС заявили, что украинский морской коридор вышел на свои довоенные мощности. Морским коридором уже прошли 500 судов, которые перевезли более 10 миллионов тонн грузов. Основная часть грузов – это украинское зерно, дефицит которого отмечается на глобальном рынке.

Несколькими днями ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что с начала работы временного морского коридора в августе 2023 года из Украины экспортировали 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus .

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Алексей Козаченко