Министр агрополитики объяснил, почему в 2024 году снизится спрос на транзит украинского зерна через ЕС

Преодоление российской морской блокады и успешный экспорт сельхозпродукции морем из портов Большой Одессы уменьшает спрос на ее перевозку наземными путями через страны ЕС, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментарии для Delo.ua. Поэтому следует надеяться, что в 2024 году уменьшится количество торговых споров между Украиной и ее европейскими соседями вокруг перевозок зерна.

Министр отметил положительную динамику с экспортом агропродукции из Украины, которая наблюдается с октября 2023 года, когда суда начали активно загружаться зерном в портах Большой Одессы.

"Из-за этого у нас сменился приоритет на морские перевозки. Вам каждый участник рынка сейчас скажет, что цены на доставку сельхозпродукции в морских портах Украины для 90% аграриев выгоднее, чем если везти через западную наземную границу", – подчеркнул Николай Сольский.

Успешная работа украинского зернового коридора поменяла для Украины очень многое, и проблема логистики через страны ЕС за это время уменьшилась многократно. Поэтому Минагрополитики Украины пытается объяснить европейским чиновникам, что протесты фермеров в ЕС являются скорее "виртуальной" проблемой.

Даже если бы европейские соседи Украины завтра отменили введенные ограничения по зерну, то не факт, что зерно из Украины сразу поехало бы через наземную границу - разве что от фермеров из западных приграничных регионов, которые еще не успели продать урожай. Для всех других аграриев сейчас выгодны именно украинские морские порты, подчеркнул министр.

Министр агрополитики Украины Николай Сольский. Фото: Delo.ua.

Вдобавок, для экспорта зерна через пять соседних стран ЕС украинцам нужно получать соответствующие лицензии, что является еще одним аргументом для отечественных фермеров использовать именно порты Большой Одессы.

Министр подчеркнул, что из-за такого падения интереса к перевозкам зерна власти ЕС должны были упрощать введенные против Украины ограничения, но опасения новых фермерских протестов перевешивают экономическую заинтересованность в транзите. Украинская сторона с пониманием относится к таким ограничениям, поскольку в условиях полномасштабной войны с РФ логистическая ситуация может в любой момент измениться, добавил Николай Сольский.

"Именно из-за военной неопределенности наш диалог проходит очень осторожно, и поэтому резких упрощений режима торговли не будет. Поэтому мы с пониманием относимся к их обстоятельствам у наших европейских партнеров, но просим учитывать и наши, мы готовы к дискуссии. Такая риторика кажется мне наиболее правильной", - уточнил Николай Сольский.

Экспорт зерна автомобилями постепенно угасает из-за работы портов

Главным фактором нынешней эффективной работы украинского АПК является возобновление объемов экспорта из портов Одессы до довоенных мощностей. Украинские военные смогли прорвать российскую морскую блокаду, в результате чего большая часть зерна начала экспортироваться по морю вместо более дорогого железнодорожного и автомобильного транспорта.

Согласно данным Минагрополитики, переориентация экспорта украинского зерна выглядит следующим образом:

Месяц Перевезено через порты (в.т.ч порты Дуная), млн тонн Железная дорога, млн тонн Автомобильный транспорт, млн тонн январь-2023 4,0 1,07 0,42 март-2023 5,8 1,07 0,48 май-2023 3,5 0,64 0,19 июль-2023 2,3 0,68 0,2 сентябрь-2023 2,3 0,95 0,25 ноябрь-2023 4,3 0,94 0,18 декабрь-2023 6,1 0,84 0,14 1-15 января 2024 года 2,3 0,25 0,04

Также рост экспорта через порты Большой Одессы подробно иллюстрирует инфографика консалтинговой компании Barva Invest.

Экспорт зерна из Украины по видам транспорта. Данные: Barva Invest.

Как ранее сообщал эксперт Barva Invest Паво Хаустов, объемы автомобильных перевозок зерна через европейские страны вряд ли сохранятся на тех уровнях, которые были при отсутствии доступа к украинским морским портам. Косвенно об этом свидетельствует постепенное удешевление фрахта небольших судов-костеров в Черном море, в то время как стоимость фрахта судов класса " Хендисайз " и " Панамакс " остается стабильной.

Это делает более выгодным экспорт в пределах Средиземного моря маленькими челноками-костерами, которые сейчас можно отправлять из портов Большой Одессы.

11 января в ВМС заявили, что украинский морской коридор вышел на свои довоенные мощности. Морским коридором уже прошли 500 судов, которые перевезли более 10 миллионов тонн грузов. Основная часть грузов – это украинское зерно, дефицит которого отмечается на глобальном рынке.

Несколькими днями ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что с начала работы временного морского коридора в августе 2023 года из Украины экспортировали 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus .

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