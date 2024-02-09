147 фермерів на Херсонщині відправили заявки на отримання модульних зерносховищ

Вже навесні перші зерносховища мають прибути до області.

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Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає Укрінформ.

Він розповів, що Херсонщина продовжує співпрацювати з партнерами стосовно залучення допомоги для аграріїв. Серед них - продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) та USAID АГРО.

Також Бутрій зазначив, що в області засіяно озимими культурами вже майже 70 тисяч гектарів. За його словами, цього вдалося досягти, зокрема, завдяки пришвидшеним темпам розмінування полів. На цей час в області обстежено і розміновано 170 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, а загальна площа посівів у 2024 році очікується на рівні 136 тисяч гектарів.

Нагадаємо, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) оголосила про наміри залучити близько $290 млн для підтримки українських аграріїв. З них $150 млн будуть призначені на оперативне реагування, а $138 млн - на середньостроковий розвиток.

Раніше повідомлялося, що ФАО підтримає фермерів Херсонської області модульними зерносховищами. Пізніше програму безоплатних модульних зерносховищ розширили ще на 2 області України – Миколаївську та Харківську.

Для участі у програмі фермерам потрібно мати щонайменше 100 га земель в офіційному обробітку у зазначених областях та використовувати отримані сховища для зберігання власно вирощеної продукції.

Додамо, що домогосподарства, які постраждали від війни, зможуть безоплатно отримати насіння овочів для весняної посівної в рамках проекту USAID АГРО.

Подібна ініціатива вже була реалізована навесні 2023 року. Тоді ВАГ за підтримки USAID АГРО безкоштовно передала 530 кг насіння моркви від Bayer та ще 10 280 кг насіння овочів від міжнародних компаній Enza Zaden, Lark Seeds, Nunhems, Hazera, Seminis, Rijk Zwaan, Syngenta та інших.

Фото: ua.depositphotos.com