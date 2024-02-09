147 фермеров в Херсонской области отправили заявки на получение модульных зернохранилищ

Уже весной первые зернохранилища должны прибыть в область.

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Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель начальника Херсонской ОВ Дмитрий Бутрий, передает Укринформ.

Он рассказал, что Херсонщина продолжает сотрудничать с партнерами по привлечению помощи для аграриев. Среди них – продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и USAID АГРО.

Также Бутрий отметил, что в области засеяно озимыми культурами уже почти 70 тысяч гектаров. По его словам, этого удалось добиться, в частности, благодаря ускоренным темпам разминирования полей. В настоящее время в области обследовано и разминировано 170 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, а общая площадь посевов в 2024 году ожидается на уровне 136 тысяч гектаров.

Напомним, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) объявила о намерениях привлечь около $290 млн для поддержки украинских аграриев. Из них $150 млн будут назначены на оперативное реагирование, а $138 млн – на среднесрочное развитие.

Ранее сообщалось, что ФАО поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. Позже программу бесплатных модульных зернохранилищ расширили еще на 2 области Украины – Николаевскую и Харьковскую.

Для участия в программе фермерам необходимо иметь не менее 100 га земель в официальной обработке в указанных областях и использовать полученные хранилища для хранения собственно выращенной продукции.

Добавим, что пострадавшие от войны домохозяйства смогут безвозмездно получить семена овощей для весенней посевной в рамках проекта USAID АГРО.

Подобная инициатива уже была реализована весной 2023 года. Тогда ВАГ при поддержке USAID АГРО бесплатно передала 530 кг семян моркови от Bayer и еще 10 280 кг семян овощей от международных компаний Enza Zaden, Lark Seeds, Nunhems, Hazera, Seminis, Rijk Zwaan, Syngenta и других.

Фото: ua.depositphotos.com