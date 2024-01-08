Для обеспечения продовольственной безопасности в Украине нужно построить около 150 овощехранилищ, - нардеп

Строительство десятков современных хранилищ для овощей откроет возможность Украине стать независимой от импорта продукции, особенно весной. Кроме того, такой подход обеспечит стабильный доступ украинских продуктов на полки магазинов. Украина сможет полностью удовлетворять свои внутренние потребности и достичь продовольственной независимости.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"В Украине необходимо построить еще около 140-150 овощехранилищ. Сейчас многие производители хранят продукцию в не совсем подготовленных складах или складывают ее под землей, а такие условия негативно влияют на качество продуктов. Соответственно, уже в апреле некоторые товары придется импортировать, ведь отечественные потеряют свое качество, при этом у Украины есть все возможности для того, чтобы полностью обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией. И в этом году Минэкономики предоставит больше грантов на переработку и оборудование для этого", – отметил парламентарий.

По его словам, на деоккупированных территориях аграрии продолжают активную работу.

"Разминируются земли благодаря работе ГСЧС, пиротехников ВСУ. Например, в Херсонской области очищено от взрывоопасных предметов более 50 тыс. га. Благодаря международным донорам, предоставлявшим технику от БФ "Жатва Победы", в прошлом году аграриям удалось весной засеяться, собрать урожай, провести осенние работы и сейчас они готовятся к весенним полевым работам. В дальнейшем для хранения продукции фермерам будут предоставляться мобильные хранилища", - сообщил народный депутат.

Ранее сообщалось, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. Заявку на получение поддержки необходимо подать через Государственный аграрный реестр до 21 января 2024 года.

Всего ФАО и Минагрополитики намерены распределить 244 модульных хранилища. Они станут доступными для сельхозпроизводителей, возделывающих земли в Херсонской области. Распределение модульных единиц для хранения будет определено на основании количества полученных заявок и части обрабатываемой земли.

По словам Соломчука, международные партнеры Украины усиливают работу по разминированию, предоставляя специальное оборудование и проводя обучение.

"Процесс разминирования очень хлопотный и опасный, его нельзя быстро реализовать, как бы нам этого ни хотелось", - добавил политик.

С начала 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования. С учетом всех пакетов поддержки Украина привлекла около €500 млн для разминирования земель и деоккупированных территорий. Источником части средств стали украинские союзники. €100 млн предоставила Швейцария, около €20 млн – Норвегия, €12,5 млн – Швеция, €5 млн – Хорватия, €2 млн – Австрия, по €1,5 млн предоставили Испания и Словения.

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