В Минагрополитики озвучили прогнозы по посевным площадям и будущему урожаю

Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при худшем сценарии они могут немного уменьшиться.

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Об этом Reuters рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский.

Как изменятся посевные площади

"Я не ожидаю кардинальных изменений относительно посевных площадей. Если посевные площади будут меньше, то это будет очень незначительное уменьшение", - сказал Сольский, ссылаясь на первый официальный прогноз на посевную 2024 года.

Всего украинские аграрии под урожай 2023 года посеяли 12,75 млн га яровых культур, в том числе 5,7 млн га разных зерновых.

Посевные площади составляли 4 млн га кукурузы, 5,3 млн га подсолнечника и 1,78 млн га сои.

Сольский отметил, что минувшей осенью аграрии засеяли меньшую площадь озимой пшеницы из-за плохой погоды, и это может заставить их увеличить посевные площади яровой пшеницы. В прошлом году в Украине было посеяно 280 тыс. га яровой пшеницы.

Украина под урожай 2024 года посеяла 4,2 млн га озимой пшеницы против около 4,4 млн га годом ранее.

"Увеличение общей посевной площади однозначно не будет. Я признаю ее сокращение, и сразу возникает вопрос, что тогда сеять? У нас только три варианта – подсолнечник, соя и кукуруза", – сказал министр.

По его словам, фермеры будут пытаться увеличить посевные площади сои, но серьезным препятствием может стать нехватка высококачественных семян сои. Он также отметил, что сравнительно низкие цены на семена подсолнечника и обязательный севооборот не позволят в будущем увеличить посевные площади подсолнечника.

Украина в 2023 году собрала около 28,7 млн тонн кукурузы с почти 91% посевных площадей. Часть кукурузы все еще остается несобранной на полях.

Сольский отметил, что нехватка средств у фермеров из-за войны и трудностей с экспортом заставили их экономить и использовать семена пшеницы более низкого качества.

По его словам, озимая пшеница пока пережила зиму без серьезных повреждений, но качество будущего урожая неизвестно.

"Есть одна проблема – мне кажется, что семена у нас становятся все хуже и хуже. Фермеры экономят на семенах озимой пшеницы... и это одна из причин", – сказал министр.

Для Украины крайне важно сохранить аграрную отрасль

Доходы украинских аграриев существенно упали из-за трудностей с экспортом урожая 2022 и 2023 годов из-за ограниченной пропускной способности морских портов и дорогостоящей логистики использования наземных коридоров.

Для Украины очень важно сохранить аграрную отрасль. До полномасштабного вторжения России Украина была четвертым поставщиком зерна в мире, а в стоимостном выражении этот товар составлял половину всего украинского экспорта.

До войны в Украине было собрано почти 110 миллионов метрических тонн зерновых и масличных культур, но в 2023 году совокупный урожай упал до чуть более 81 миллиона тонн из-за того, что значительная часть территории была оккупирована или заминирована.

Издание отмечает, что Украина является крупным мировым производителем зерна и масличных культур, но ее урожаи снизились после того, как Россия вторглась и оккупировала значительные участки территории.

Война, которая длится уже почти два года и конца ей не видно, привела к росту мировых цен на зерно и прервала цепи поставок, особенно в более бедные страны.

В 2024 году урожай будет меньше

В ноябре 2023 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше , и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

Источник фото: ua.depositphotos.com