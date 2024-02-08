Консервированные томаты, варенье, курятина: чем Украина кормит Европу

В 2023 году поставки отечественной сельхозпродукции в Европейский Союз составили $12,6 млрд, что лишь на $0,5 млрд (-3,8 %) меньше рекордного показателя 2022 года в $13,1 млрд. Это второй по стоимости результат во времена Независимости Украины/

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Отмечается, что в товарной структуре отечественных поставок в Европейский Союз 82% приходится на экспорт зерновых и масличных культур, растительных масел и жиров, остатков перерабатывающей промышленности.

ЕС – главный рынок сбыта украинской агропродукции

Уже несколько лет Европейский Союз выступает главным рынком для сбыта целого ряда различных агропродовольственных продуктов из Украины.

В 2023 году это были:

мясо птицы – 407 млн дол. США (51% стоимости зарубежных продаж этого вида агропродукции);

яйца (39 млн долл. США, 64%);

яичные продукты (36 млн долл. США, 92%);

мед (112 млн долл. США, 93%);

живые растения, саженцы, продукты цветоводства (3 млн долл. США, 75%);

плоды, ягоды, орехи (198 млн долл. США, 77%);

пшеничная мука (25 млн долл. США, 60%);

крахмал (19 млн долл. США, 51%);

сахар и сахарные кондитерские изделия (487 млн долл. США, 82%);

изделия из теста (43 млн долл. США, 81%);

хлебобулочные сладости (122 млн долл. США, 57%);

консервированные томаты (12 млн долл. США, 91%);

варенье, желе, мармелады (9 млн долл. США, 69%);

соки (84 млн долл. США, 57%);

дрожжи (38 млн долл. США, 90%);

мороженое (19 млн долл. США, 58%),

безалкогольные напитки (63 млн долл. США, 67%);

этиловый спирт концентрацией не менее 80% об. (78 млн долл. США, 92%).

С 6 июня 2023 года Евросоюз еще на год продлил действие преференциального режима для Украины со снятием пошлин, квот и других ограничений на украинскую продукцию .

Кроме того, в январе 2024 года Еврокомиссия предложила обновить его условия, согласно которым вместе с очередным продолжением будет применяться механизм отслеживания импорта из Украины мяса птицы, яиц и сахара.

При превышении объемов за средние уровни 2022-2023 годов до этих трех товарных позиций будут применяться импортные тарифы.

"В 2024 году вероятным является сохранение ограничений на украинскую сельскохозяйственную продукцию как со стороны ЕС в целом, так и отдельными его членами - Польшей, Словакией, Венгрией. В настоящее время европейский рынок все еще остается определяющим для формирования итоговых доходов нашего аграрного экспорта, характеризуясь меньшими рисками и более доступным логистическим сочетанием, однако, как продемонстрировал фактический опыт предыдущих лет, такая ситуация может довольно динамично меняться", - заключают в "Институте аграрной экономики".

Страны ЕС стали основными потребителями украинских продуктов в мире

В 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% 2022 года, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости.

В 2023 г. уменьшилась экспортная выручка в разрезе всех основных географических регионов сбыта – Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2023 году объемы поставок аграрной продукции украинского производства в стран – членов ЕС уменьшились против показателя 2022 года в 13,1 млрд. дол. США на 4% и составили 12,6 млрд дол. США.

В то же время доля ЕС в отечественном экспорте сельхозпродукции вторично подряд обновила свой самый большой показатель и составила в прошлом году 57% всего украинского агроэкспорта.

Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму 2,875 млрд дол. США. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила в 2023 году 13%.

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