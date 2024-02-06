Украина увеличила импорт агропродукции: что покупаем и у кого

В 2023 году в Украину было ввезено агропродукции на 7,1 млрд. дол. США. Это почти на 13% больше, чем в 2022 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил 6,3 млрд. дол. США.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Половину продовольствия покупаем в ЕС

Отмечается, что страны-члены ЕС удержали в прошлом году свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину.

"В 2023 году стоимость поставок из Евросоюза увеличилась против показателей 2022 года в 3376 млн долл. США на 9% и составила в итоге 3680 млн долл. США. При этом доля стран ЕС пятый год превысила половину отечественного импорта агропродовольствия и составила 51 ,6%", - отметили в "Институте аграрной экономики".

При этом показатели импорта из других регионов оказались гораздо меньше. Так, объем поставок продовольствия из стран Азии составил 1365 млн дол. США (19,1%), Латинской Америки – 511 млн дол. США (7,2%), Африки – 326 млн дол. США (4,6%).

"Все они за прошлый год также сумели нарастить продажи сельскохозяйственных продуктов для нужд нашего внутреннего рынка", – подчеркнули в Институте аграрной экономики.

Там добавили, что начиная с 2017 года первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украину удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственные товары на сумму 950 млн дол. США, превысив показатель 2022 в 881 млн дол. США.

Топ-10 импортеров агропродукции в Украину:

Польша (950 млн долл. США)

Турция (627 млн долл. США);

Германия (534 млн долл. США);

Италия (337 млн долл. США);

Норвегия (304 млн долл. США);

Франция (282 млн долл. США);

Нидерланды (278 млн долл. США);

Соединенные Штаты Америки (252 млн долл. США);

Испания (233 млн долл. США);

Китай (216 млн долл. США).

Что покупаем

В структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов:

плоды, ягоды и орехи (812 млн долл. США);

рыба и морепродукты (804 млн долл. США);

алкогольные и безалкогольные напитки (719 млн долл. США);

изделия из табака (494 млн долл. США);

разные пищевые продукты (473 млн долл. США);

семена и плоды масличных культур (411 млн долл. США).

отходы, корма для животных (411 млн долл. США),

овощи (373 млн долл. США).

Эти продукты сформировали 63% стоимости импорта агропродукции нашей страной.

"Импорт продовольствия в Украину 2023 стал четвертым по стоимостным объемам во времена независимости, вновь продемонстрировав способность восстанавливаться, на этот раз после полномасштабной российской агрессии, благодаря постепенной адаптации бизнеса и потребителей к функционированию экономики в условиях войны", - заключают в "Институте аграрной экономики". ".

В 2023 году Украина продолжила усиливать европейский вектор аграрного экспорта

В 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% в 2022 году, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости.

В 2023 г. уменьшилась экспортная выручка в разрезе всех основных географических регионов сбыта – Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2023 году объемы поставок аграрной продукции украинского производства в стран – членов ЕС уменьшились против показателя 2022 года в 13,1 млрд. дол. США на 4% и составили 12,6 млрд дол. США.

В то же время доля ЕС в отечественном экспорте сельхозпродукции вторично подряд обновила свой самый большой показатель и составила в прошлом году 57% всего украинского агроэкспорта.

Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму 2,875 млрд дол. США. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила в 2023 году 13%.

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