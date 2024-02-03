Мировые цены на продовольствие в январе снизились: что на это повлияло

Индекс продовольственных цен на товары питания незначительно упал в январе из-за снижения стоимости зерновых и мяса, что компенсировало рост цен на сахар. В январе индекс составил в среднем 118 пунктов, что на 1% меньше, чем в декабре, и на 10,4%, чем соответствующее значение годом ранее.

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Об этом пишет продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Согласно сообщению, индекс цен на зерновые снизился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Мировые экспортные цены на пшеницу снизились в январе из-за сильной конкуренции между экспортерами и поступления недавно убранного урожая в страны южного полушария.

При этом отмечается, что цены на кукурузу резко упали, а цены на рис выросли на 1,2% в январе, отражая высокий экспортный спрос на тайский и пакистанский рис высшего качества.

Индекс цен на растительное масло незначительно вырос на 0,1% по сравнению с декабрем, но все еще был на 12,8% ниже, чем годом ранее, отражая умеренный рост международных цен на пальмовое и подсолнечное масла, что компенсировало снижение цен на соевое и рапсовое масло. растительного масла. В то же время, рост импортного спроса немного подтолкнул цены на подсолнечное масло, а цены на соевое и рапсовое масла упали.

Индекс цен на молочную продукцию остался практически неизменным по сравнению с пересмотренным декабрьским значением, оставаясь на 17,8% ниже значения год назад. В январе международные котировки цен на масло и сухое цельное молоко выросли в основном благодаря повышению спроса со стороны азиатских покупателей, что почти компенсировало снижение цен на обезжиренное сухое молоко и сыр.

Индекс цен на мясо снизился седьмой месяц на 1,4% по сравнению с декабрем, поскольку избыток поставок из ведущих стран-экспортеров снизил международные цены на мясо птицы, говядины и свиней. Тем не менее, цены на баранину выросли из-за высокого глобального импортного спроса и меньших предложений животных для убоя.

Индекс цен на сахар в январе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что повлияло на незначительную засуху и ожидание меньшего урожая.

Добавим, что в Украине в течение 2023-го и начале 2024 года было произведено около 1 млн 800 тысяч тонн сахара, в то время как для внутренних нужд украинцев ежегодно нужно до миллиона тонн сахара. При этом средняя оптовая цена за тонну в начале 2024 года составляет 23-24 гривны за килограмм.

Источник фото: ua.depositphotos.com