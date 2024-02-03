Світові ціни на продовольство у січні знизились: що на це вплинуло

Індекс продовольчих цін на товари харчування незначно впав у січні через зниження вартості зернових та м’яса, що компенсувало зростання цін на цукор. У січні індекс склав у середньому 118 пунктів, що на 1 % менше, ніж у грудні, і на 10,4 %, ніж відповідне значення рік тому.

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Про це пише продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

Згідно з повідомленням, індекс цін на зернові знизився на 2,2 % порівняно з попереднім місяцем. Світові експортні ціни на пшеницю знизилися в січні через сильну конкуренцію між експортерами та надходження нещодавно зібраного врожаю в країни південної півкулі.

При цьому зазначається, що ціни на кукурудзу різко впали, а ціни на рис зросли на 1,2 % в січні, відображаючи високий експортний попит на тайський і пакистанський рис вищої якості.

Індекс цін на рослинну олію незначно зріс на 0,1 % порівняно з груднем, але все ще був на 12,8 % нижчим, ніж роком раніше, відображаючи помірне зростання міжнародних цін на пальмову та соняшникову олії, що компенсувало зниження цін на соєву та ріпакову олії. Водночас зростання імпортного попиту трохи підштовхнуло ціни на соняшникову олію, а ціни на соєву та ріпакову олії впали.

Індекс цін на молочну продукцію залишився практично незмінним порівняно з переглянутим грудневим значенням, залишаючись на 17,8 % нижчим за значення рік тому. У січні міжнародні котирування цін на масло та сухе незбиране молоко зросли в основному завдяки підвищенню попиту з боку азіатських покупців, що майже компенсувало зниження цін на сухе знежирене молоко та сир.

Індекс цін на м’ясо знизився сьомий місяць поспіль на 1,4 % порівняно з груднем, оскільки надлишок поставок із провідних країн-експортерів знизив міжнародні ціни на м’ясо птиці, яловичини та свиней. Проте, ціни на баранину зросли через високий глобальний імпортний попит і менші пропозиції тварин для забою.

Індекс цін на цукор в січні зріс на 0,8 % порівняно з попереднім місяцем, на що вплинула незначна засуха та очікування меншого врожаю.

Додамо, що в Україні протягом 2023-го і початку 2024 року було вироблено близько 1 млн 800 тисяч тонн цукру, в той час як для внутрішніх потреб українців щорічно потрібно до мільйона тонн цукру. При цьому, середня оптова ціна за тонну на початку 2024 року складає 23-24 гривні за кілограм.

Джерело фото: ua.depositphotos.com