У Мінагрополітики розповіли, чи вистачить українцям виробленого в Україні цукру

Протягом 2023-го і початку 2024 року було вироблено близько 1 млн 800 тисяч тонн цукру, в той час як для внутрішніх потреб українців щорічно потрібно до мільйона тонн цукру.

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Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Разом з тим, як розповіли на черговій нараді з питань розвитку цукрової галузі, середня оптова ціна за тонну на початку 2024 року складає 23-24 гривні за кілограм.

За словами Висоцького, загалом ситуація на ринку цукру стабільна.

"Виробленого продукту достатньо для внутрішніх потреб українців та забезпечення необхідних обсягів експорту", - йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Висоцький також зауважив, що для внутрішніх потреб українців щорічно потрібно до 1 мільйона тонн цукру. Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, граничний обсяг експорту цукру в 2023/2024 маркетинговому році становить до 650 тис. тонн.

У Мінагрополітики нагадали, що в листопаді 2023 року з Національною асоціацією цукровиків України ("Укрцукор") було підписано Меморандум про взаєморозуміння. Згідно з документом, врегульовуються обсяги експорту цукру на основі попереднього балансу попиту і пропозиції в 2023/2024 маркетинговому році.

Додамо, що у 2023 році холдинг "Астарта" встановив рекорд за обсягами виробленого цукру. Із 2,7 млн тонн цукрових буряків і виробили з них 377 тис. тонн цукру, що стало кращим показником за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років.

Також ми повідомляли, що у грудні 2023 року в Україні зросли середні ціни на продукти харчування, однак у деяких секторах відбулося зниження цін, в тому числі на цукор – на 5,8%.

Фото: ua.depositphotos.com