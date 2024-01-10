У грудні інфляція зросла на 0,7%: які продукти здорожчали найбільше

За грудень 2023 року інфляція на споживчому ринку порівняно з листопадом зросла на 0,7%, а середні ціни на продукти харчування в Україні зросли на 4,0%. Базова інфляція за той же період становила 0,0% у грудні та 4,9% за весь рік.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Проте, темпи зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилися до 5,1%, що стало найменшим значенням з 2020 року, коли інфляція склала 5,0%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку у грудні підвищились на 1,9%. Найбільше зростання цін (на 13,9% та 13,8%) зафіксовано у категоріях овочі та яйця.

Найбільше за рік подорожчали м'ясо та м'ясопродукти – на 12,4%, а також масло – на 9,9% та молоко – на 9,7%.

Деяке підвищення вартості (на 7,2–0,7%) спостерігалось у цінах на фрукти, масло, яловичину, молоко, молочні продукти, рибу, та рибні продукти. З іншого боку, зниження цін (на 3,5–0,5%) відзначено у секторах цукру, переробки зернових, соняшникової олії, свинини, макаронних виробів, та рису.

Водночас найбільше подешевшали соняшникова олія – 14,9%, яйця – 9,5% і цукор – 5,8%.

У сфері одягу і взуття відбулося здешевшання на 3,4%, зокрема взуття подешевше на 3,5%, а одяг – на 3,3%. Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,0% в першу чергу пов'язано із подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,3% та амбулаторних послуг на 1,0%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,7%, переважно через здешевлення палива та мастил на 4,0%, а також проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,1%.

Додамо, з 1 січня почали діяти нові тарифи на передачу та розподіл електричної енергії. Так, тариф на передачу електроенергії Національної енергетичної компанії “Укренерго” підвищено на 9% до 528,57 гривні/МВт-год, а тариф на розподіл електроенергії операторів систем розподілу (обленерго) в середньому зріс на 8% для обох класів напруги.

Водночас тарифи на газ, тепло та водопостачання залишаються незмінними.

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