Тарифи на світло, воду та газ. Як зміняться платіжки за комунальні послуги з 1 січня

З 1 січня почали діяти нові тарифи на передачу та розподіл електричної енергії. Так, тариф на передачу електроенергії Національної енергетичної компанії “Укренерго” відсьогодні підвищено на 9% до 528,57 гривні/МВт-год, а тариф на розподіл електроенергії операторів систем розподілу (обленерго) в середньому зріс на 8% для обох класів напруги. Водночас тарифи на газ, тепло та водопостачання залишаються незмінними.

Відповідне рішення щодо тарифів, які почали діяти з понеділка, 1 січня, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла ще 9 грудня 2023 року.

Так, рішенням регулятора тариф на передачу “Укренерго” складає 528,57 гривні/МВт-год, а для підприємств “зеленої” металургії - 364,7 гривні/МВт-год. Тариф на диспетчеризацію “Укренерго” відсьогодні становитиме 104,57 гривні/МВт-год. Таким чином, тариф на передачу порівняно з другим півріччям 2023 року зріс на 8,9%, а тариф на диспетчеризацію - на 9,4%.

Варто зауважити, що у своїх розрахунках при обговоренні тарифу “Укренерго” вказало, що тариф на передачу у 2024 році мав би становити 785,44 гривні/МВт-год. За альтернативним розрахунком, який враховує припущення щодо динаміки змін ціноутворення на ринку, тариф має становити 709,84 гривні/МВт-год або 619,84 гривні/МВт-год.

Водночас з 1 січня почало діяти рішення НКРЕКП, що встановлює тарифи на розподіл електроенергії для операторів систем розподілу. Тарифи відрізняються залежно від класу напруги споживача та регіону, проте загалом регулятор підвищив тарифи для ОСР порівняно з другим півріччям минулого року на 8%.

Так, для компанії “ДТЕК Київські електромережі” з 1 січня встановлено тариф на послуги з розподілу електроенергії для споживачів та операторів установок зберігання енергії на рівні:

для першого класу напруги – 194,26 гривні/МВт-год (без ПДВ, збільшення на 7%);

для другого класу напруги – 767,54 гривні/МВт-год (без ПДВ, збільшення на 4,6%).

Тариф на розподіл електроенергії для компанії “ДТЕК Київські регіональні електромережі” (обленерго Київської області) для першого класу напруги зріс на 7,9% до 402,53 гривні/МВт-год (без ПДВ), для другого – на 10,4% до 1600,73 гривні/МВт-год.

Як зміняться платіжки за комунальні послуги

Варто зазначити, що вказані зміни в тарифах не позначаться на кінцевих платіжках побутових споживачів. Тарифи для населення з 1 січня залишаються без змін та складають 2,64 гривні/кВт-год. У грудні 2023 року Міністерство енергетики та НКРЕКП заявили, що до кінця опалювального сезону перегляду тарифів на електроенергію для населення не буде.

Водночас тарифи для бізнесу з 1 січня зросли. В умовах ринку електроенергії ціна на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів складається з тарифу на передачу електроенергії, тарифу на розподіл, біржової ціни електроенергії, послуг постачальника та податків.

Крім вищевказаних рішень щодо підвищення тарифів на передачу та розподіл електроенергії, регулятор прийняв рішення щодо підвищення граничних цін на ринку електроенергії, яке почало діяти з 30 листопада.

Згідно з рішенням регулятора, максимальні ціни на ринку на добу на перед та внутрішньодобовому ринку становлять:

на 00:00-07:00 та 23:00-24:00 – 3 000 гривень/МВт-год;

на 07:00-08:00, 11:00-17:00 – 5 600 гривень/МВт-год;

на 08:00-11:00 – 6 900 гривень/МВт-год;

на 17:00-23:00 – 7 500 гривень/МВт-год;

Мінімальна ж ціна встановлена на рівні 10 гривень/МВт-год.

Згідно з прогнозами експертів, тарифи на електроенергію для бізнесу у 2024 році можуть зрости до 20% порівняно з 2023 роком. Головними чинниками зростання вартості тарифів будуть інфляція та девальвація гривні, а також можливі обстріли російськими військовими об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас попри те, що Міненерго та регулятор заявили, що тарифи для населення не будуть переглядатися до кінця опалювального сезону, перегляд цього питання, на думку експертів, може відбутися після опалювального сезону ближче до літа.

Тарифи на газ та тепло у 2024 році залишаються незмінними через дію мораторію на підвищення цих тарифів до кінця воєнного стану. Ціна на газ для населення за фіксованим тарифом “Нафтогаза” складає 7,96 гривні/кубометр з ПДВ.

Тарифи на водопостачання та водовідведення також залишилися без змін, хоча спроби переглянути тарифи були. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення “ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом”, після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.

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