Гуртові ціни на бензин і дизель знову вищі за роздрібні: що відбувається на ринку

Гуртові ціни на бензин і дизель в Україні знову перевищили роздрібні. Станом на 12 жовтня дизельне пальне у гурті коштувало 102,58 грн/л проти 98,68 грн/л на АЗС, через що заправкам складніше стримувати ціни.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

За понеділок, 12 жовтня, бензин на АЗС подорожчав на 19 коп./л, до 89,36 грн/л, а дизель — на 21 коп./л, до 98,68 грн/л. За тиждень ціни зросли на 12 і 28 коп./л відповідно.

Гуртові ціни випереджають роздрібні

9 жовтня гуртова ціна дизеля сягнула 103,21 грн/л — на 6,25 грн/л більше, ніж на початку робочого тижня. 12 жовтня вона дещо знизилася, до 102,58 грн/л.

Бензин у гурті з 5 до 12 жовтня подорожчав на 78 коп./л, до 82,23 грн/л. Водночас кількість пропозицій бензину на ринку скоротилася.

Різниця між гуртовою та роздрібною цінами дизеля становила -3,90 грн/л. За тиждень показник погіршився на 5,35 грн/л. Для бензину різниця залишалася позитивною — 7,13 грн/л, хоча за тиждень скоротилася на 67 коп./л.

Реакція мереж АЗС

Серед великих мереж SOCAR підняв ціну дизеля до 104 грн/л, а Neftek — до 102 грн/л. Бензин на SOCAR подорожчав до 95,90 грн/л.

Мережа Marshal збільшила вартість дизеля до 99,90 грн/л, а Chipo — до 99,83 грн/л. "Авантаж 7" підняв ціну на 2 грн/л, до 97,95 грн/л.

"Укрнафта»"та UPG утримували дизель приблизно на рівні 97,90 грн/л, "Фактор" продавав його по 96 грн/л, "БРСМ-Нафта" — по 96,38 грн/л, "Олас" — по 97,50 грн/л.

У трьох західних областях — Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій — "БРСМ-Нафта" знизила ціну дизеля до 94,99 грн/л. Водночас бензин у мережі коштував 79,99–86,99 грн/л залежно від регіону.

Найдешевший бензин серед зазначених мереж пропонували:

"Фактор" — 84,50 грн/л;

Brent Oil — 85,45 грн/л;

"Маркет" — 85,59 грн/л.

Чи подорожчає пальне на АЗС

Фахівці ринку зазначають, що подальша динаміка роздрібних цін залежатиме від вартості гуртових закупівель і доступності пального. Якщо гуртові ціни залишатимуться високими, АЗС буде складніше стримувати подорожчання.

За оцінками аналітиків, для стабілізації ситуації важливе збільшення постачань. Поки пропозиція залишається обмеженою, тиск на гуртові та роздрібні ціни може зберігатися.

Нагадаємо, станом на 12 жовтня середня вартість автогазу на українських АЗС зросла до 46,25 грн/л. Це на 2,18 грн/л більше порівняно з ціною на 5 жовтня і є найвищим показником з початку червня 2026 року.