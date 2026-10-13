Оптовые цены на бензин и дизель снова выше розничных: что происходит на рынке

Оптовые цены на бензин и дизель в Украине снова превысили розничные. По состоянию на 12 октября дизельное топливо в группе обошлось в 102,58 грн/л против 98,68 грн/л на АЗС, из-за чего заправкам сложнее сдерживать цены.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

За понедельник, 12 октября, бензин на АЗС подорожал на 19 коп./л до 89,36 грн/л, а дизель — на 21 коп./л, до 98,68 грн/л. За неделю цены выросли на 12 и 28 коп./л соответственно.

Оптовые цены опережают розничные

9 октября оптовая цена дизеля достигла 103,21 грн/л — на 6,25 грн/л больше, чем в начале рабочей недели. 12 октября она несколько снизилась до 102,58 грн/л.

Бензин в группе с 5 по 12 октября подорожал на 78 коп./л, до 82,23 грн/л. В то же время, количество предложений бензина на рынке сократилось.

Разница между оптовой и розничной ценами дизеля составила –3,90 грн/л. За неделю показатель ухудшился на 5,35 грн/л. Для бензина разница оставалась положительной – 7,13 грн/л, хотя за неделю сократилась на 67 коп./л.

Реакция сетей АЗС

Среди крупных сетей SOCAR поднял цену дизеля до 104 грн/л, а Neftek – до 102 грн/л. Бензин на SOCAR подорожал до 95,90 грн/л.

Сеть Marshal увеличила стоимость дизеля до 99,90 грн/л, а Chipo – до 99,83 грн/л. "Авантаж 7" поднял цену на 2 грн/л до 97,95 грн/л.

"Укрнафта" и UPG удерживали дизель примерно на уровне 97,90 грн/л, "Фактор" продавал его по 96 грн/л, "БРСМ-Нефть" - по 96,38 грн/л, "Олас" - по 97,50 грн/л.

В трех западных областях - Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой - "БРСМ-Нефть" снизила цену дизеля до 94,99 грн/л. В то же время, бензин в сети стоил 79,99–86,99 грн/л в зависимости от региона.

Самый дешевый бензин среди указанных сетей предлагали:

"Фактор" - 84,50 грн/л;

Brent Oil - 85,45 грн/л;

"Маркет" - 85,59 грн/л.

Подорожает ли топливо на АЗС

Специалисты рынка отмечают, что дальнейшая динамика розничных цен будет зависеть от стоимости оптовых закупок и доступности топлива. Если оптовые цены будут оставаться высокими, АЗС будет сложнее сдерживать подорожание.

По оценкам аналитиков, для стабилизации ситуации важно увеличение поставок. Пока предложение остается ограниченным, давление на оптовые и розничные цены может сохраняться.

Напомним, на 12 октября средняя стоимость автогаза на украинских АЗС выросла до 46,25 грн/л. Это на 2,18 грн/л больше по сравнению с ценой на 5 октября и является самым высоким показателем с начала июня 2026 года.