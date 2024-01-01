Тарифы на свет, воду и газ. Как изменятся платежки за коммунальные услуги с 1 января

С 1 января начали действовать новые тарифы на передачу и распределение электрической энергии. Так, тариф на передачу электроэнергии Национальной энергетической компании "Укрэнерго" с сегодняшнего дня повышен на 9% до 528,57 гривны/МВт-ч, а тариф на распределение электроэнергии операторов систем распределения (облэнерго) в среднем вырос на 8% для обоих классов напряжения. В то же время тарифы на газ, тепло и водоснабжение остаются неизменными.

Соответствующее решение о тарифах, которые начали действовать с понедельника, 1 января, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла еще 9 декабря 2023 года.

Так, решением регулятора тариф на передачу "Укрэнерго" составляет 528,57 гривны/МВт-час, а для предприятий "зеленой" металлургии - 364,7 гривны/МВт-час. Тариф на диспетчеризацию "Укрэнерго" с сегодняшнего дня составит 104,57 гривны/МВт-час. Таким образом, тариф на передачу по сравнению со вторым полугодием 2023 года вырос на 8,9%, а тариф на диспетчеризацию - на 9,4%.

Следует заметить, что в своих расчетах при обсуждении тарифа "Укрэнерго" указало, что тариф на передачу в 2024 году должен составить 785,44 гривны/МВт-час. По альтернативному расчету, учитывающему предположение о динамике изменений ценообразования на рынке, тариф должен составлять 709,84 гривны/МВт-час или 619,84 гривны/МВт-час.

В то же время с 1 января начало действовать решение НКРЭКУ, устанавливающее тарифы на распределение электроэнергии для операторов систем распределения. Тарифы отличаются в зависимости от класса напряжения потребителя и региона, однако в целом регулятор повысил тарифы для ОСР по сравнению со вторым полугодием прошлого года на 8%.

Так, для компании "ДТЭК Киевские электросети" с 1 января установлен тариф на услуги по распределению электроэнергии для потребителей и операторов установок хранения энергии на уровне:

для первого класса напряжения – 194,26 гривны/МВт-ч (без НДС, рост на 7%);

для второго класса напряжения – 767,54 гривны/МВт-ч (без НДС, рост на 4,6%).

Тариф на распределение электроэнергии для компании "ДТЭК Киевские региональные электросети" (облэнерго Киевской области) для первого класса напряжения вырос на 7,9% до 402,53 гривны/МВт-ч (без НДС), для второго – на 10,4% 1600,73 гривны/МВт-час.

Как изменятся платежи за коммунальные услуги

Следует отметить, что указанные изменения в тарифах не отразятся на конечных платежках бытовых потребителей. Тарифы для населения с 1 января остаются без изменений и составляют 2,64 гривны/кВт-ч . В декабре 2023 года Министерство энергетики и НКРЭКУ заявили, что до конца отопительного сезона пересмотра тарифов на электроэнергию для населения не будет.

В то же время тарифы для бизнеса с 1 января выросли. В условиях рынка электроэнергии цена электроэнергии для конечных небытовых потребителей состоит из тарифа на передачу электроэнергии, тарифа на распределение, биржевой цены электроэнергии, услуг поставщика и налогов.

Кроме вышеуказанных решений по повышению тарифов на передачу и распределение электроэнергии, регулятор принял решение о повышении предельных цен на рынке электроэнергии, которое начало действовать с 30 ноября.

Согласно решению регулятора, максимальные цены на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке составляют:

на 00:00-07:00 и 23:00-24:00 - 3 000 гривен/МВт-час;

на 07:00-08:00, 11:00-17:00 - 5 600 гривен/МВт-час;

на 08:00-11:00 – 6 900 гривен/МВт-час;

на 17:00-23:00 – 7 500 гривен/МВт-час;

Минимальная же цена установлена на уровне 10 гривен/МВт-час.

Согласно прогнозам экспертов, тарифы на электроэнергию для бизнеса в 2024 году могут вырасти до 20% по сравнению с 2023 годом. Главными факторами роста стоимости тарифов будут инфляция и девальвация гривны, а также возможные обстрелы российскими военными объектами критической инфраструктуры.

В то же время, несмотря на то, что Минэнерго и регулятор заявили, что тарифы для населения не будут пересматриваться до конца отопительного сезона, пересмотр этого вопроса, по мнению экспертов, может состояться после отопительного сезона ближе к лету.

Тарифы на газ и тепло в 2024 году остаются неизменными из-за моратория на повышение этих тарифов до конца военного положения. Цена на газ для населения по фиксированному тарифу "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны/кубометр с НДС.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод также остались без изменений, хотя попытки пересмотреть их были. В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский, который назвал это решение "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством" , после чего регулятор отменил предыдущее решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.

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