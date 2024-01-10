В декабре инфляция выросла на 0,7%: какие продукты подорожали больше всего

За декабрь 2023 г. инфляция на потребительском рынке по сравнению с ноябрем выросла на 0,7%, а средние цены на продукты питания в Украине выросли на 4,0%. Базовая инфляция за этот же период составила 0,0% в декабре и 4,9% за весь год.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Тем не менее, темпы роста потребительских цен в Украине в 2023 году замедлились до 5,1%, что стало наименьшим значением с 2020 года, когда инфляция составила 5,0%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке в декабре повысились на 1,9%. Наибольший рост цен (на 13,9 и 13,8%) зафиксирован в категориях овощи и яйца.

Больше всего за год подорожали мясо и мясопродукты – на 12,4%, а также масло – на 9,9% и молоко – на 9,7%.

Некоторое повышение стоимости (на 7,2–0,7%) наблюдалось в ценах на фрукты, масло, говядину, молоко, молочные продукты, рыбу и рыбные продукты. Кроме того, снижение цен (на 3,5–0,5%) отмечено в секторах сахара, переработки зерновых, подсолнечного масла, свинины, макаронных изделий и риса.

В то же время больше всего подешевели подсолнечное масло – 14,9%, яйца – 9,5% и сахар – 5,8%.

В сфере одежды и обуви произошло удешевление на 3,4%, в том числе обувь подешевле на 3,5%, а одежда – на 3,3%. Рост цен в сфере здравоохранения на 1,0%, в первую очередь, связан с подорожанием фармацевтической продукции на 1,3% и амбулаторных услуг на 1,0%.

Цены на транспорт снизились на 1,7%, преимущественно из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,0%, а также проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,1%.

С 1 января начали действовать новые тарифы на передачу и распределение электрической энергии. Так, тариф на передачу электроэнергии Национальной энергетической компании Укрэнерго повышен на 9% до 528,57 гривны/МВт-ч, а тариф на распределение электроэнергии операторов систем распределения (облэнерго) в среднем вырос на 8% для обоих классов напряжения.

В то же время, тарифы на газ, тепло и водоснабжение остаются неизменными.

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