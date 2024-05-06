Rheinmetall поставит в Украину "сотни тысяч снарядов", среди них – прототипы боеприпасов с дальностью 100 км.

Генеральный директор немецкого вооруженного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил, что в 2024 году компания направит в Украину "сотни тысяч снарядов", среди которых также будут прототипы артиллерийских боеприпасов с дальностью 100 км.

Об этом сообщает издание Handelsblatt.

На мероприятии, организованном Ассоциацией деловых журналистов в Дюссельдорфском промышленном клубе, Паппергер рассказал, что Rheinmetall не видит смысла строить завод за миллиард евро, который мог бы производить 10 тысяч танков, однако заказов на них практически не было бы.

С боеприпасами ситуация другая. По словам Паппергера, концерн сосредоточился в том числе и на производстве артиллерийских снарядов.

"Артиллерия меняет правила игры", – говорит глава Rheinmetall, имея в виду войну в Украине. В этом году компания доставит в Украину "сотни тысяч снарядов". Поставка будет включать в себя прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 километров.

Он сообщил, что до полномасштабного российского вторжения в Украину мощность Rheinmetall составляла около 70 000 снарядов в год. В этом году ожидается в десять раз больше - 700 000.

Паппергер отметил, что Россия использует множество артиллерийских боеприпасов. Украина же может ответить на эти атаки только в ограниченном объеме – из-за нехватки того, чем стрелять.

"Западный мир не готов к обычной войне", – говорит Паппергер.

Как в Европе, так и в США мощности по производству артиллерийских боеприпасов в последние годы постепенно сокращаются, поэтому Rheinmetall ищет возможности для разрешения ситуации.

Rheinmetall планирует построить в Украине четыре завода

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.