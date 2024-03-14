Война в Украине помогла немецкому Rheinmetall увеличить продажи и прибыль

Немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает рекордных продаж и роста доходов в 2024 году, поскольку война в Украине подталкивает страны НАТО увеличивать расходы на оборону. Эта тенденция будет поддерживать развитие оборонных компаний на протяжении многих лет.

Об этом сообщает Reuters.

Rheinmetall прогнозирует рекордный рост производства

Rheinmetall ожидает впервые преодолеть отметку в 10 миллиардов евро (10,93 миллиарда долларов) продаж в 2024 году, согласно прогнозу компании, который также предусматривает рентабельность операционной прибыли на уровне 14-15% по сравнению с 12,8% в 2023 году.

"Началось новое десятилетие политики безопасности", - подчеркнул генеральный директор Армин Паппергер, когда группа представила финансовые результаты за 2023 год.

По его словам, в 2023 году консолидированный объем продаж вырос на 12% и составил чуть менее 7,2 млрд евро. В части оружия и боеприпасов продажи выросли на 29% по сравнению с предыдущим годом, в то время как продажи транспортных систем увеличились на 15%.

Однако общий объем продаж не достиг целой компании в диапазоне 7,4-7,6 миллиардов евро.

Как пишет издание, Германия, крупнейший военный союзник Киева в Европе, объявила о новой оборонной политике после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, создав специальный оборонный фонд на 100 миллиардов евро для модернизации своих вооруженных сил.

Другие союзники по НАТО отмечали необходимость увеличения расходов на оборону, а украинский спрос на боеприпасы привел к тому, что Европа стремится увеличить производство в этой сфере.

Помимо получения больших оборонных заказов для Германии и других вооруженных сил в 2023 году, Rheinmetall стал важным партнером для Украины с "широкими поставками по всему портфолио продуктов", включая тактические машины и боеприпасы для зенитных танков Gepard, а также мобильные полевые госпитали.

В конце прошлого года объем заказов Rheinmetall вырос до исторического максимума в 38,3 миллиарда евро по сравнению с 26,6 миллиарда евро годом ранее.

Rheinmetall построит в Украине завод по производству боеприпасов

Немецкая оборонная компания Rheinmetall объявила о намерениях построить на Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.

Предприятие будет производит артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также метательные заряды. Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

"Мы хотим быть эффективным партнером для Украины в восстановлении некогда сильной оборонной технологической промышленности Украины и обеспечении автономии украинских мощностей", – сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, объясняя свое решение.

В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.