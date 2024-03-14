Через війну в Україні німецький Rheinmetall збільшує продажі та прибутки

Німецький виробник зброї Rheinmetall очікує рекордних продажів та зростання прибутків у 2024 році, оскільки війна в Україні підштовхує країни НАТО збільшувати витрати на оборону. Ця тенденція підтримуватиме розвиток оборонних компаній протягом багатьох років.

Про це повідомляє Reuters.

Rheinmetall прогнозує рекордне зростання виробництва

Зазначається, що Rheinmetall очікує вперше подолати позначку в 10 мільярдів євро (10,93 мільярда доларів) продажів у 2024 році, згідно з прогнозом компанії, який також передбачає рентабельність операційного прибутку на рівні 14-15% порівняно з 12,8% у 2023 році.

"Почалося нове десятиліття політики безпеки", - наголосив генеральний директор Армін Паппергер, коли група представила фінансові результати за 2023 рік.

За його словами, у 2023 році консолідований обсяг продажів зріс на 12% і склав трохи менше 7,2 мільярда євро. У частині зброї та боєприпасів продажі зросли на 29% порівняно з попереднім роком, тоді як продажі транспортних систем збільшилися на 15%.

Однак загальний обсяг продажів не досяг цілі компанії в діапазоні 7,4-7,6 мільярдів євро.

Як пише видання, Німеччина, найбільший військовий союзник Києва в Європі, оголосила про нову оборонну політику після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, створивши спеціальний оборонний фонд на 100 мільярдів євро для модернізації своїх збройних сил.

Інші союзники по НАТО наголошували на необхідності збільшення витрат на оборону, а український попит на боєприпаси призвів до того, що Європа прагне збільшити виробництво в цій сфері.

Окрім отримання великих оборонних замовлень для Німеччини та інших збройних сил у 2023 році, Rheinmetall став важливим партнером для України з "широкими поставками з усього портфоліо продуктів", включаючи тактичні машини та боєприпаси для зенітних танків Gepard, а також мобільні польові госпіталі.

Наприкінці минулого року обсяг замовлень Rheinmetall зріс до історичного максимуму в 38,3 мільярда євро, порівняно з 26,6 мільярда євро роком раніше.

Rheinmetall побудує в Україні завод з виробництва боєприпасів

Німецька обороннакомпанія Rheinmetall оголосила про наміри збудувати в Україні новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

Підприємство вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм, а також метальні заряди. Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

"Ми хочемо бути ефективним партнером для України у відновленні колись сильної оборонної технологічної промисловості України та забезпеченні автономії українських потужностей", - сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пояснюючи своє рішення.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.