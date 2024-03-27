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Промышленность
Дата публикации

ЕС выделил Rheinmetall 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов

ЕС выделил Rheinmetall 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов
Фото: Rheinmetall

Европейский Союз выделил для немецкого оборонного концерна Rheinmetall финансовую помощь в размере более 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов.

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Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

Отмечается, что концерн направит более четверти от общей суммы в 500 миллионов евро, выделенной ЕС в рамках закона о поддержке производства боеприпасов на расширение производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и пороха в шести проектах в европейских филиалах Rheinmetall, в частности, Испании, Румынии и Венгрии.

Немецкий оборонный концерн стремится производить до 1,1 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно до 2027-го. Чтобы выполнить замысел, Rheinmetall планирует с 2026 года производить до 1,5 млн. модулей метательных зарядов и 3 тыс. тонн взрывчатки гексогена ежегодно.

"Мы благодарны за доверие Европейского Союза за то, что он уделил Rheinmetall, одному из важнейших европейских поставщиков 155-мм боеприпасов, значительное внимание в финансировании. Большое значение артиллерии видно из оборонных боев Украины. Европейским вооруженным силам также необходимо пополнить запасы боеприпасов. Мы готовы к этому и уже над этим работаем", – отметил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Rheinmetall увеличивает продажи и доходы

Немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает рекордных продаж и роста прибыли в 2024 году, поскольку война в Украине подталкивает страны НАТО увеличивать расходы на оборону.

Rheinmetall ожидает впервые преодолеть отметку в 10 миллиардов евро (10,93 миллиарда долларов) продаж в 2024 году, согласно прогнозу компании, также предусматривающей рентабельность операционной прибыли на уровне 14-15% по сравнению с 12,8% в 2023 году.

Кроме получения больших оборонных заказов для Германии и других вооруженных сил в 2023 году, Rheinmetall стал важным партнером для Украины с "широкими поставками по всему портфолио продуктов", включая тактические машины и боеприпасы для зенитных танков Gepard, а также мобильные полевые госпитали.

В конце прошлого года объем заказов Rheinmetall вырос до исторического максимума в 38,3 миллиарда евро по сравнению с 26,6 миллиарда евро годом ранее.

Rheinmetall планирует построить в Украине четыре завода

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.

Автор:
Светлана Манько