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Категория
Промышленность
Дата публикации

Украинские и нидерландские оборонные компании подписали пять соглашений

Украинские и нидерландские оборонные компании подписали пять соглашений
Фото: Минстратегпром

Украинские и нидерландские компании, работающие в сфере оборонной промышленности, подписали первые документы о сотрудничестве в рамках соглашения о безопасности.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Отмечается, что 20 марта прошла встреча представителей ведомства и предпринимателей с делегацией из Королевства Нидерланды.

В ходе встречи между украинскими и нидерландскими предприятиями было подписано 5 документов о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

Подписанные документы касаются сотрудничества между украинскими и нидерландскими компаниями в области инноваций в оборонном секторе.

Фото 2 — Украинские и нидерландские оборонные компании подписали пять соглашений

"Эти направления включают совместную разработку автономных систем, решений на основе ИИ и других технологических продуктов. Планируем наработать ряд совместных проектов уже в ближайшее время", - отметил замминистра по стратегическим отраслям промышленности Сергей Боев.

По словам министерства обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен, эта первая торговая делегация является конкретной реализацией Соглашения о безопасности между Украиной и Нидерландами.

Фото 3 — Украинские и нидерландские оборонные компании подписали пять соглашений

"Обе страны извлекут выгоду от этого сотрудничества. Существует много возможностей и потребностей, особенно в сфере высокотехнологичных инноваций. Технологические инновации становятся все более важными во время войны, что делает обмен знаниями и практическим опытом незаменимым", - подчеркнула Кайса Оллонгрен.

Отметим, 20 марта Нидерланды объявили о выделении 150 млн евро на закупку боеприпасов "воздух-земля" для истребителей F-16 и 200 млн евро на закупку беспилотников для Украины.

Также Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.

Автор:
Светлана Манько