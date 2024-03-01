Украина подписала соглашение о безопасности с Нидерландами

1 марта президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами. Это уже седьмой подобный договор.

Об этом Зеленский сообщил в Тelegram.

Согласно соглашению, Нидерланды выделят Украине два миллиарда евро военной помощи с этого года, а также обязуются оказывать оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

"Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждению ее к возмещению ущерба и привлечению агрессора к ответственности", - отметил Зеленский.

Соглашение с Нидерландами: детали

Как сообщили в Офисе президента, документ содержит мощный военный блок, предусматривающий предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. Приоритетом является предоставление ПВО, артиллерии, бронетехники. Также Нидерланды будут поддерживать морские и дальнобойные возможности Украины.

В невоенной сфере соглашение предусматривает повышение уровня поддержки Украины в сфере экономического восстановления, противодействия гибридным атакам, кибербезопасности, разведке, борьбе с организованной преступностью, а также в обеспечении стабильности критической инфраструктуры.

Дополнительно документ включает расширенные меры по внедрению санкций, компенсации ущерба, привлечению к ответственности государства-агрессора и поддержке культурного наследия Украины со стороны Нидерландов.

Как и в аналогичных соглашениях с другими странами, определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.

Согласно документу Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

Зеленский добавил, что данное соглашение было подписано в Харькове.

"Я благодарен Премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в частности города Харькова, где мы сегодня встретились", - резюмировал он.

Гарантии безопасности для Украины

24 февраля было подписано сразу два соглашения о гарантиях безопасности. Глава правительства Италии Джорджа Мэлони во время визита в Киев подписала с президентом Владимиром Зеленским двустороннее соглашение о безопасности. Также аналогичное соглашение было подписано с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Оба соглашения действуют в течение десяти лет с даты подписания.

23 февраля во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки.

Также 16 февраля во время поездки Зеленского в Германию и Францию с этими странами были подписаны соглашения о безопасности.

12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в области безопасности. Это был первый договор безопасности в рамках соглашений, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Об этих документах союзники договорились еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Тогда будущие двусторонние договоры преподносились как своеобразная замена приглашению в НАТО, которого добивался президент Владимир Зеленский, но так и не получил. При этом Киев рассчитывает подписать их не только с членами Альянса, а в целом почти с 30 странами.