Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой

24 февраля глава правительства Италии Джорджа Мэлони во время визита в Киев подписала с президентом Владимиром Зеленским двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Также аналогичное соглашение было подписано с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Оба соглашения действуют в течение десяти лет с даты подписания.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Важным результатом сегодняшнего стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией", - написал он.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что договор определяет конкретный объем финансовой и военной помощи, оказанной Украине Италией с момента начала широкомасштабной военной агрессии со стороны России, а также предусматривает обязательство Италии продолжать эту поддержку в течение десяти лет действия соглашения.

Кроме того, Италия обязуется поддерживать усилия Украины по вступлению в НАТО, включая помощь в проведении необходимых реформ.

Также соглашение предусматривает создание механизма экстренного 24-часового реагирования на новые военные агрессии против Украины.

Кроме соглашения, Зеленский и Мелони обсудили и дальнейшую поддержку Украины.

"Благодарю Италию за поддержку Украины, в том числе обороноспособность и восстановление нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года", - добавил президент.

Соглашение с Канадой

Также Зеленский сообщил, что сегодня было подписано еще одно безопасное соглашение с Канадой, которое укрепит позиции украинской армии.

"Мы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой", – написал президент.

Он добавил, что документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд. канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

Ермак сообщил, что согласно документу, Канада будет поддерживать будущее членство Украины в НАТО, в том числе путем поддержки украинских реформ. Также в нем прописан специальный механизм 24-часового экстренного реагирования Канадой в случае повторной военной агрессии РФ против Украины.

Кроме того, Канада будет помогать Украине в укреплении собственных оборонных возможностей для ответного реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Гарантии безопасности для Украины

23 февраля во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере сохранности. Это был первый договор безопасности в рамках соглашений, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Также 16 февраля во время поездки Зеленского в Германию и Францию с этими странами были подписаны соглашения о безопасности.

Об этих документах союзники договорились еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Тогда будущие двусторонние договоры преподносились как своеобразная замена приглашению в НАТО, которого добивался президент Владимир Зеленский, но так и не получил. При этом Киев рассчитывает подписать их не только с членами Альянса, но и в общей сложности с почти 30 странами.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и поддержкой реформ), примерно соответствует тому, что они и так сейчас делают.