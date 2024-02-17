Зеленский обсудил с премьер-министром Дании будущее соглашение о безопасности

В рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский выразил благодарность Дании за постоянное лидерство в помощи Украине и высоко оценил предоставленные 14 пакетов оборонной поддержки.

Кроме того, собеседники скоординировали заключительные шаги по подготовке двустороннего соглашения о безопасности на основе Вильнюсской декларации G7 и обсудили возможные даты подписания.

"Президент Украины и глава правительства Дании уделили особое внимание дальнейшей оборонной поддержке нашего государства, двустороннему сотрудничеству и сотрудничеству с другими странами для обеспечения Украины необходимым вооружением", - говорится в сообщении.

Также, как отмечают в ОП, говорилось о привлечении Дании и датских компаний к совместному производству дронов.

"Владимир Зеленский поблагодарил Мэтте Фредериксен за содействие в продвижении Украинской формулы мира. Лидеры обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, отметив важность широкой представленности стран", - резюмировали в ОП.

Напомним, 16 февраля во время поездки Зеленского в Германию и Францию с этими странами были подписаны соглашения о безопасности.

12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в области безопасности. Это был первый договор безопасности в рамках соглашений, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Помощь Украине от Дании

Дания оказывает Украине, в частности военную и финансовую поддержку для противостояния российской агрессии.

В декабре 2023 года премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен анонсировала, что ее страна выделит помощь в €1 млрд, в которую, в случае согласования парламентом, войдут танки, дроны, боеприпасы, а также истребители F-16.

По данным Министерства экономики Украины, общий объем военной помощи, предоставленной Копенгагеном с начала войны, составляет около $3 млрд.

24 января стало известно, что Дания выделяет 91 миллион датских крон ($13,3 млн) на проекты по поддержке развития кибербезопасности и ИТ-отрасли Украины.

Кроме того, Дания взяла шефство над восстановлением Николаевщины – в 2023 году на восстановление этого региона было выделено более $100 млн, а в январе 2024 было объявлено о предоставлении очередного пакета помощи для восстановления Николаева в размере более $21 млн.