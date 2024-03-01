Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами

1 березня президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами. Це вже сьому подібна угода.

Про це Зеленський повідомив у Тelegram.

Згідно з угодою, Нідерланди виділять Україні два мільярди євро військової допомоги від цього року, а також зобов'язуються надавати оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

"Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності", - зазначив Зеленський.

Угода з Нідерландами: деталі

Як повідомили в Офісі президента, документ містить потужний військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритетом є надання ППО, артилерії, бронетехніки. Також Нідерланди підтримуватимуть морських і далекобійні спроможності України.

У невійськовій сфері угода передбачає підвищення рівня підтримки України у сферах економічного відновлення, протидії гібридним атакам, кібербезпеці, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю, а також у забезпеченні стабільності критичної інфраструктури.

Додатково, документ включає розширені заходи щодо впровадження санкцій, компенсації збитків, притягнення до відповідальності держави-агресора та підтримки культурної спадщини України з боку Нідерландів.

Як і в аналогічних угодах з іншими країнами визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Зеленський додав, що дана угода була підписана в Харкові.

"Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися", - резюмував він.

Гарантії безпеки для України

24 лютого було підписано одразу дві угоди про гарантії безпеки. Голова уряду Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Києва підписала з президентом Володимиром Зеленським двосторонню безпекову угоди. Також аналогічна угода була підписана з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Обидві угоди є чинним протягом десяти років з дати підписання.

23 лютого у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Також 16 лютого під час поїздки Зеленського до Німеччини і Франції з цими країнами були підписані безпекові угоди.

12 січня Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Про ці документи союзники домовилися ще на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Тоді майбутні двосторонні договори подавалися як своєрідна заміна запрошенню до НАТО, якого домагався президент Володимир Зеленський, але так і не отримав. При цьому Київ розраховує підписати їх не лише з членами Альянсу, а загалом із майже 30 країнами.