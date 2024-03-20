Нидерланды выделяют €350 млн на боеприпасы для F-16 и дроны для Украины

Нидерланды объявили о выделении €150 млн на закупку боеприпасов "воздух-земля" для истребителей F-16 и €200 млн на закупку беспилотников для Украины.

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Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, передает Defensie.nl.

Нидерланды снова отправляют в Румынию ранее обещанные истребители F-16, которые будут использоваться там в учебном центре для украинских и румынских пилотов. Речь идет не только о самих самолетах, но и обо всех сопутствующих запчастях и боеприпасах. Эти снаряды будут закупаться непосредственно у промышленности.

В Минобороны Нидерландов напомнили, что для учений в Румынии уже было предоставлено 18 истребителей F-16. 24 оставшихся самолета также предназначены для поставки в Украину. Сейчас часть из них готовится к этому, и это делается по согласованию с партнерами по коалиции.

Также Нидерланды выделяют €200 млн на закупку значительного количества беспилотников ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance), которые будут переданы Украине. Сообщается, что это делается также по согласованию с другими партнерами и украинскими Вооруженными силами.

"Эти беспилотники уже используются и хорошо зарекомендовали себя на поле боя", – сказала министр Оллонгрен.

Ранее сообщалось, что первая группа в составе четырех украинских пилотов планирует завершить обучение на истребителях F-16 к лету 2024 года.

Добавим, что министр национальной обороны Канады Билл Блэр, принявший участие в 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", объявил, что Канада предоставит новую помощь в размере $60 млн на создание инфраструктуры для истребителей F-16 в Украине и их обслуживание.

Истребители F-16 для Украины

В настоящее время Украина ведет подготовку инфраструктуры к эксплуатации западных истребителей F-16, исходя из того, что они будут одной из целей для ударов россиян.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Чтобы Украина смогла получить и обслуживать современные истребители, при Министерстве обороны Украины была создана специальная структура, основная цель которой - организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским в декабре сообщил, что Нидерланды начали готовить к передаче в Украину первую партию истребителей F-16, состоящую из 18 самолетов. Всего Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.

От Дании Украина может получить первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале 2024 года.

Фото: ua.depositphotos.com