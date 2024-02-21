В США рассказали, когда украинские пилоты закончат обучение на F-16

Первая группа в составе четырех украинских пилотов планирует завершить обучение на истребителях F-16 к лету 2024 года.

Об этом сообщает CNN.

Как рассказала пресс-секретарь Национальной гвардии штата Аризона капитан Эрин Генниган, украинская группа пилотов начала обучение в середине октября на базе 162-го истребительного авиакрыла в Тусоне.

По данным Пентагона, процесс обучения продлится несколько месяцев.

Вторая группа, в которую также входят четыре пилота, начала обучение в январе.

Третья группа изучает необходимую английскую терминологию перед тем, как начать обучение непосредственно на F-16.

Ожидается, что все пилоты завершат подготовку в период с мая по август, хотя точный график зависит от прогресса в овладении программой.

Минувшим летом коалиция стран во главе с Данией начала тренировать украинских пилотов на самолетах США.

Нидерланды, Дания и Норвегия обязались предоставить Украине самолеты F-16 после окончания программы обучения.

США также обязались одобрить передачу самолетов, как только обучение будет завершено.

Истребители F-16 для Украины.

В настоящее время Украина ведет подготовку инфраструктуры к эксплуатации западных истребителей F-16, исходя из того, что они будут одной из целей для ударов россиян.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Чтобы наша страна смогла получить и обслуживать современные истребители, при Министерстве обороны Украины создана специальная структура, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что Нидерланды начали готовить к передаче в Украину первую партию истребителей F-16, состоящую из 18 самолетов.

Всего Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.

Украина может получить от Дании первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года.