При Минобороны создали структуру по интеграции истребителей F-16 в ВСУ

При Министерстве обороны создана специальная структура, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра Александр Павлюк, представивший концепцию этой структуры на конференции с участием западных партнеров Украины в Копенгагене (Дания). По словам генерала, у программы будет два этапа развертывания - "быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года, и "масштабирование".

Фото: Facebook/Павлюк Олександр Фото: Facebook/Павлюк Олександр Фото: Facebook/Павлюк Олександр Фото: Facebook/Павлюк Олександр

Основными направлениями работы станут поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов; всесторонняя защита их инфраструктуры, включая противовоздушную оборону; отбор и обучение летного состава и другого авиационного персонала; поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение; международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.

"Развитие способностей тактической авиации Воздушных сил ВСУ, а вместе с этим и перевооружение авиационных бригад - один из наших ключевых приоритетов", - подчеркнул первый замглавы Минобороны.

По его словам, по состоянию на ноябрь при содействии иностранных экспертов в Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей, а первые украинские летчики и инженеры продолжают обучение на F-16, которое началось в августе этого года.

Напомним, что ранее в ноябре СМИ сообщили, что на авиабазе возле города Фетешть в Румынии открылся центр, где украинских пилотов будут учить летать на F-16. Об этом заявил и президент Владимир Зеленский: по его словам, "центр подготовки пилотов F-16, где будут учиться наши ребята, начал работу".

Однако после этого спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг такую информацию, заявив, что этот центр только строится: "фундамент только залили... пока никакой речи об обучении украинских пилотов не идет".

F-16 для Украины

В августе Румыния и Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания истребителей в учебном центре.

Перед этим министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна передаст Киеву фактически все свои F-16. Лишь несколько из них будут оставлены, но для обучения украинских пилотов. Нидерланды планируют начать передачу F-16 Украине в 2024 году.

Упомянутая Дания также планирует отправить F-16 Украине: первая партия запланирована на весну 2024 года. В августе же было объявлено, что в этой стране началось обучение управлению такими самолетами восьми украинских пилотов.

В октябре в украинском Министерстве иностранных дел заявляли, что согласно оптимистическому сценарию, поставки американских истребителей ожидаются в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и для этого будут подготовлены аэродромы. Пока же в Украине соответствующей инфраструктуры для эксплуатации F-16 нет.