В Румынии открылся центр, где украинских пилотов будут учить летать на F-16

13 ноября в Румынии открылся учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти, в 150 км к востоку от Бухареста, где украинских пилотов будут обучать на истребителях F-16.

Об этом сообщает DW .

Отмечается, что учебный центр официально открыли министры обороны Румынии и Нидерландов Анджел Тилвар и Кайса Оллонгрен.

Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов.

Первые пять F-16 власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.

Также компания Lockheed – производитель F-16 – обеспечивает на учениях инструкторов и технический персонал. По предварительным оценкам, подготовка пилотов займет не менее полугода.

Истребители F-16 для Украины.

Напомним, в августе Румыния и Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания истребителей в учебном центре.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву фактически все свои истребители F-16. Лишь несколько из них оставят, но для обучения украинских пилотов. При этом, Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине в 2024 году.

Весной следующего года Дания планирует передать Украине первую партию американских истребителей F-16. В августе же в этой стране началось обучение восьми украинских пилотов управлению такими самолетами.

Заметим, что в Украине пока нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию поставки самолетов будут в первой половине следующего года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.