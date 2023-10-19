Кулеба назвав терміни появи винищувачів F-16 в Україні

Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16. За оптимістичним сценарієм поставки літаків будуть у першій половині наступного року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, пише Укрінформ.

За його словами, перешкодою для отримання літаків наразі є відсутність в Україні відповідної інфраструктури для них, а також навчання пілотів, яке ще триває.

Кулеба наголосив, що нині партнери ухвалили всі принципові рішення щодо F-16.

"І ви пам'ятаєте турне президента, коли він перебував у Нідерландах, у Данії, коли ми показували літаки, які літатимуть у нашому повітряному просторі. Останнє досягнення авіаційної коаліції - це рішення Бельгії надати літаки", - сказав міністр.

Він додав, що за оптимістичним сценарієм Україна отримає винищувачі F-16 у першій половині 2024 року.

"Щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього – літаки будуть в Україні", – зазначив глава МЗС.

Раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд заявив, що передача перших F-16 Україні відбудеться на початку 2024 року.

А міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що F-16 прибудуть на поле бою не раніше наступної весни.

Наразі українські пілоти навчаються польотам на винищувачах F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусконі в штаті Аризона в США.