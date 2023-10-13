Через кілька днів українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 у США

Наступного тижня українські пілоти почнуть навчатися польотам на винищувачі F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусконі в штаті Аризона.

Про це повідомляє Рolitico.

Згідно з повідомленням, невелика кількість пілотів, які прибули до Сполучених Штатів минулого місяця для участі в курсах англійської мови на авіабазі Лекленд у Техасі, склали свій перший іспит на знання мови та прямують на базу національної гвардії Морріс в Арізоні.

Пілоти спочатку навчаться основам керування F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до керування реальними реактивними літаками, як це типово для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС.

Однак курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути їх на поле бою, сказав американський чиновник.

Речник ВПС Роуз Райлі повідомляє, що інша група українських пілотів бере участь у програмі вивчення мови в Центрі англійської мови Інституту оборони США в Лакленді.

"Тестування (на знання мови) визначить їхні наступні курси і час, коли пілоти зможуть почати навчання F-16. Варіанти місця проведення тренувань наразі ще розглядаються", – сказав Райлі.

Видання пише, що дана новина з’явилася після того, як США оголосили в середу, що разом з Нідерландами та Данією вони очолить коаліцію країн, які навчатимуть українських пілотів і екіпаж керувати й обслуговувати F-16. Наразі 11 країн офіційно сформували авіаційну коаліцію для допомоги в навчанні, а Нідерланди, Данія та Бельгія нададуть літаки.

Спочатку офіційні особи сказали, що пілоти та супроводжувачі навчатимуться в Європі; минулого місяця Пентагон оголосив, що частина навчання буде проходити в США.

Під час прес-конференції в Брюсселі на початку цього тижня міністр оборони Ллойд Остін заявив, що F-16 прибудуть на поле бою не раніше наступної весни.

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