США схвалили передачу Україні F-16 від двох країн, — Reuters

Сполучені Штати надали дозвіл Данії та Нідерландам на передачу Україні винищувачів F-16. Поставка може відбутися відразу після завершення навчання українських пілотів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Країни отримали офіційні запевнення, що США прискорять затвердження запитів на передачу F-16 для відправлення в Україну, коли пілоти пройдуть підготовку. Данія та Нідерланди напередодні відправляли відповідні запити до Вашингтона.

Reuters має в розпорядженні листа держсекретаря Ентоні Блінкен до цих краї, в якому зокрема написано: "Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16.

Він підкреслив, що F-16 дозволять Україні "в повній мірі скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".

Саме в Данії у серпні коаліція з 11 країн має розпочати навчання українських пілотів на F-16. В Міноборони країни очікують, що перші результати навчання будуть на початку 2024 року.

Данія та Нідерланди очолили міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів, а також допоміжного персоналу, обслуговування літаків. Це перші кроки до передачі Україні F-16.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ готові до початку процесу передачі Україні західних винищувачів, списки українських пілотів для навчання на них затверджені.