Кулеба відповів на погрози Лаврова: Україна отримає F-16 за графіком

Росія має боятися українських військових, а не сучасні західні винищувачі F-16, які Україна отримає за графіком.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зазначимо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія розглядатиме надання Україні західних винищувачів як "ядерну загрозу".

"Єдиною загрозою для Росії є український солдат. Ось кого Путін і компанія повинні боятися найбільше", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що Україна отримає F-16 за графіком.

"Росія проковтне це, незважаючи на те, що Лавров лає язиком", - додав міністр.

F-16 для України

Міністр оборони України Олексій Резніков 11 липня підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів і технічного персоналу.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16 будуть літати в Україні під керуванням українських пілотів до кінця березня 2024 року.

Президент Володимир Зеленський 12 липня за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив про домовленості розпочати навчання українських пілотів на сучасних західних винищувачах F-16 у серпні.